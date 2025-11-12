Denuncian negligencia en cirugías de cataratas en Monclova; IMSS desmiente acusaciones

Al exterior de los edificios del IMSS portaron pancartas, aseguraron haber sido víctimas de negligencia médica y señalaron al oftalmólogo Juan Carlos Ramírez como responsable de una mala técnica quirúrgica que les provocó daños en la vista.

MONCLOVA, COAH.- Pacientes de la Clínica 7 del IMSS en Monclova se manifestaron luego de presentar complicaciones en su visión tras someterse a cirugías de cataratas durante una campaña realizada del 25 al 29 de septiembre en el nosocomio.

Adriana López del Bosque relató que su madre, Martha del Bosque, y cerca de 200 personas más se sometieron a las intervenciones, de las cuales la mayoría presentó complicaciones. Algunos pacientes, agregó, han tenido que recurrir a clínicas privadas ante la falta de respuesta del Seguro Social.

Afirmó que ha enlistado personalmente a 72 personas con afectaciones visuales, de las cuales 42 han confirmado haber perdido totalmente la visión, sin que hasta ahora la institución haya dado una solución.

“Nos empezamos a dar cuenta, tras los seguimientos, las largas y los diagnósticos falsos que nos dieron, de que no era un caso aislado. Casi todas las personas operadas resultaron afectadas”, dijo Adriana López del Bosque, hija de una de las pacientes perjudicadas.

Explicó que durante esa campaña de cirugías de cataratas, el médico oftalmólogo operó a unas 40 personas por día durante cuatro jornadas, y que la gran mayoría ha presentado quejas sin recibir atención, pues el especialista se niega a otorgarles citas.

“Todas las personas operadas fueron dañadas y afectadas de manera irreversible. Estamos hablando de casos en los que se dejó la catarata, hubo desprendimiento de retina e incluso a algunos se les ha tenido que extraer el ojo completo. Estamos exigiendo justicia para que destituyan al doctor Juan Carlos Ramírez, quien fue el que los operó”, declaró la mujer.

IMSS DESMIENTE NEGLIGENCIA

Por su parte, el Seguro Social desmintió las acusaciones en tal magnitud. Mediante un comunicado oficial, señaló que es falso que 42 personas hayan perdido la vista tras las operaciones de cataratas.

El IMSS indicó que, en el caso de los pacientes intervenidos durante las jornadas oftalmológicas en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 7 de Monclova, las autoridades del hospital han sostenido diálogo directo con las y los afectados, con el propósito de escuchar sus planteamientos y atender sus inquietudes de manera institucional.

La unidad, aseguró, mantiene estricto apego a las guías de práctica clínica y otorga seguimiento puntual a quienes reporten molestias, con el fin de garantizar la calidad y seguridad de la atención brindada.

Detalló que, en los casos donde algún paciente presenta complicaciones posteriores a la intervención, se ha brindado atención y manejo clínico en segundo y tercer nivel, con el seguimiento necesario para su recuperación.

El instituto añadió que durante 2025 se han realizado casi 600 cirugías de cataratas en tres jornadas quirúrgicas en dicho hospital; la más reciente se efectuó a finales de septiembre, con atención a más de 200 pacientes, “de los cuales solo se registró una queja”.

“Las personas candidatas a este procedimiento son valoradas previamente por médicos oftalmólogos y se someten a exámenes físicos y clínicos preoperatorios, como parte del protocolo para garantizar una atención quirúrgica segura y reducir riesgos de complicaciones”, se indicó.

El IMSS precisó que, por protocolo médico, se da seguimiento a cada cirugía con indicaciones precisas a los pacientes y familiares para identificar datos de alarma, además de una cita de valoración dentro de las 24 horas posteriores a la operación.