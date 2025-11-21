Desaparecen en Mazatlán hija de integrante de FUUNDEC-M y una amiga

El colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-M) reportó la desaparición de dos mujeres en Mazatlán, Sinaloa, una de ellas es hija de una integrante de la organización de búsqueda.

Desde el pasado 19 de noviembre, Herminia Guadalupe Rivera Rendón, de 53 años, y Teresa de Jesús Morales Ontiveros, de 38, residentes de esta ciudad desaparecieron tras ser vistas por última vez en un domicilio en la colonia Palos Prietos.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón alista 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres

De acuerdo con las fichas de búsqueda que emitió la Fiscalía de Sinaloa y que difundió FUUNDEC-M, desde entonces no se tiene información sobre su paradero. Autoridades señalan en la ficha que su integridad podría encontrarse en riesgo y que podrían ser víctimas de un delito.