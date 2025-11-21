Desaparecen en Mazatlán hija de integrante de FUUNDEC-M y una amiga
Las dos mujeres fueron vistas por última vez el 19 de noviembre en un domicilio de la colonia Palos Prietos, en Mazatlán, Sinaloa
El colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-M) reportó la desaparición de dos mujeres en Mazatlán, Sinaloa, una de ellas es hija de una integrante de la organización de búsqueda.
Desde el pasado 19 de noviembre, Herminia Guadalupe Rivera Rendón, de 53 años, y Teresa de Jesús Morales Ontiveros, de 38, residentes de esta ciudad desaparecieron tras ser vistas por última vez en un domicilio en la colonia Palos Prietos.
De acuerdo con las fichas de búsqueda que emitió la Fiscalía de Sinaloa y que difundió FUUNDEC-M, desde entonces no se tiene información sobre su paradero. Autoridades señalan en la ficha que su integridad podría encontrarse en riesgo y que podrían ser víctimas de un delito.
La organización precisó que las mujeres son amigas y pidió la colaboración de la ciudadanía para contribuir a su localización. Al momento de su desaparición, Herminia Rivera vestía una blusa de rayas negras y un short negro; tiene una verruga blanca en el costado derecho del cuello y una cicatriz en la pantorrilla izquierda. Teresa Morales vestía un pantalón azul y un body blanco; mide 1.63 metros, tiene el cabello largo y lacio y tiene un lunar en el antebrazo izquierdo de color oscuro.
Por seguridad de las familias, FUUNDEC-M evitó dar más información, pero llamó a la población de Coahuila y del resto del país a sumarse a la búsqueda. Cualquier dato puede reportarse al 800 890 90 92 y (667) 715 55 88.
“¡¡¡¡¡¡¡URGENTEEEEEEEEEEE!!!!! La hija de una de nuestras compañeras se encuentra desaparecida junto con su amiga. Por favor, si las han visto o tienen alguna información, comunicarse inmediatamente”, señaló el colectivo de búsqueda.