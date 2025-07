Descarta Canacintra riesgo de cierres de armadoras en Coahuila, como en otros estados de México

El gobernador Manolo Jiménez Salinas aseguró que las plantas instaladas en la entidad mantienen su producción sin paros técnicos. “Hablamos con los directivos de General Motors esta semana y nos dicen que la producción sigue firme, siguen hacia adelante, con sus turnos trabajando. Esta noticia ayuda para que exista más calma en el ambiente laboral y en el ambiente económico de la región”.

Arturo Reveles, presidente de Canacintra Coahuila Sureste, coincidió en que el panorama en la región es más estable que en otras partes del país. “La rotación ha disminuido, una rotación cerca del nueve, ahora andamos por ahí del cinco, cuatro porque la misma gente también, al menos hablo de Coahuila, cuida más su trabajo. No es como antes que había más movilidad”.

El líder empresarial destacó que los problemas de Nissan son un caso particular y no afectan a la cadena de proveeduría local. “Son pocas las empresas de Coahuila Sureste que proveen partes a Nissan. Lo preocupante sería para Aguascalientes o Cuernavaca, donde hay líneas dedicadas. Pero no creo que eso se repita con fabricantes como GM o Stellantis”.

El gobernador subrayó la importancia de dar certeza económica frente a rumores generados por temas arancelarios. “Luego con todo este tema de los aranceles se generan noticias alarmistas y eso a veces no es positivo porque genera incertidumbre. La certeza económica es fundamental para ambos países, somos los socios comerciales más importantes del mundo”.

De cara a los próximos meses, Jiménez informó que se tienen programadas giras de promoción económica en Estados Unidos para octubre. “Traemos el objetivo de fortalecer las alianzas con las empresas americanas, ver cómo las que están aquí pueden seguir creciendo”.