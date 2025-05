Descarta Salud Coahuila uso de cubrebocas por casos de sarampión

A pesar de la presencia de casos de sarampión en la entidad, la Secretaría de Salud de Coahuila no aplicará por el momento el uso obligatorio de cubrebocas. Así lo confirmó el secretario Eliud Aguirre Vázquez, quien detalló que la prioridad está en reforzar la vacunación, sobre todo en menores y adultos que no tienen su esquema completo.

“Hasta ahorita no hemos tenido ningún problema”, señaló el funcionario. “La realidad son ocho casos que... no es un número muy grande, más sin embargo, no podemos bajar la guardia”.

Aguirre explicó que dos de los casos registrados en Torreón son importados, no autóctonos. “Estos dos de Torreón son importados... se contagiaron en el estado de Zacatecas y fueron a atenderse al Torreón, y pues nos los cargan como si fueran de Coahuila, pero realmente son importados de otro Estado”, afirmó.

El Secretario puntualizó que se mantiene vigilancia epidemiológica y que se están realizando los cercos sanitarios correspondientes: “La persona está bien, está aislada... se está buscando a las personas que tuvieron contacto con él”.

Respecto a las razones detrás de los contagios, Aguirre explicó que “estos casos fueron porque no tenían el esquema completo, les faltaban refuerzos”.

Desde hace más de un mes, la Secretaría de Salud ha intensificado la campaña de vacunación en centros educativos. “Nosotros estamos yendo a las escuelas. Primero hablamos con el director, estamos en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, se solicita el permiso y la autorización de los padres de familia, porque ya ven que esto tiene que haber, que estén los padres de familia de acuerdo en que se vacune”, expresó el Secretario.

El esquema de vacunación contra el sarampión incluye dosis a los 6 meses de edad y un refuerzo a los 8 años. Además, se contempla una aplicación adicional hasta los 49 años. “Sí se necesita un refuerzo... también hasta los 49 años de edad”, dijo el Secretario.

En cuanto a otras enfermedades, Aguirre informó que hay 67 casos de tos ferina en el Estado, pero destacó que “ya no se han presentado nuevos casos. El último fue hace como mes, mes y medio”.

Finalmente, reiteró el llamado a la población a completar sus esquemas: “La vacuna es gratuita y es para completar esquemas de vacunación y aplicarse la vacuna del sarampión... No importa si son del IMSS, del ISSSTE o no tienen derechohabiencia”.

Por el momento, el uso de cubrebocas no será implementado.... “hasta ahorita no hemos tenido ningún problema”, concluyó el funcionario.