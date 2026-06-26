Descartan riesgo por grieta en Arteaga; refuerzan vigilancia en zonas limítrofes de Coahuila

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    Descartan riesgo por grieta en Arteaga; refuerzan vigilancia en zonas limítrofes de Coahuila
    El secretario de Gobierno indicó que Protección Civil mantiene delimitada la zona para prevenir accidentes entre la población y el ganado. FRANCISCO VALDÉS

Óscar Pimentel atribuyó las aberturas a fallas geológicas y lluvias; además, informó que se mantiene el blindaje en los límites del estado

El secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, informó que las recientes aberturas y grietas detectadas en la entidad corresponden a un fenómeno natural relacionado con fallas geológicas y las intensas lluvias. El funcionario descartó riesgos para la población, al señalar que se localizaron en zonas apartadas.

Además, explicó que se mantiene un despliegue permanente de fuerzas estatales y federales en las regiones limítrofes para impedir el ingreso de grupos delictivos y preservar la seguridad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/sequia-da-tregua-a-coahuila-desaparece-en-90-del-estado-NE21709015

Respecto a la grieta reportada en días recientes, Pimentel señaló que Coahuila está atravesado por tres grandes fallas geológicas nacionales. Explicó que, en ocasiones, la combinación de movimientos de baja intensidad y las filtraciones de agua provocadas por lluvias extraordinarias puede generar este tipo de aberturas.

”No es nada anormal. Coahuila de hecho está atravesado por tres grandes fallas geológicas que atraviesan el territorio nacional y que eso genera en ocasiones, raras ocasiones por cierto, algunos sismos de baja intensidad”, declaró.

El funcionario indicó que el Servicio Sismológico Nacional mantiene monitoreo permanente de estos movimientos. Añadió que la grieta se ubica en una zona rural, alejada de áreas urbanas, por lo que no representa un riesgo para la población.

”Como se dio en un sector en donde no hay tránsito, pues no hay riesgo para la comunidad. Afortunadamente se dio en un lugar apartado, a pesar de que hay alguna población rural ahí cerca”, comentó.

Pimentel agregó que estos fenómenos no pueden predecirse con exactitud, por lo que llamó a la población a mantener la calma. Señaló que Protección Civil delimita el área para prevenir accidentes.

”No se puede descartar... como en Coahuila tenemos fallas geológicas, capas sobrepuestas que en ocasiones se mueven, pueden generar este tipo de fenómenos ante la reacción de las lluvias extraordinarias y las filtraciones de agua”, explicó.

BLINDAJE EN LÍMITES ESTATALES

En materia de seguridad, el secretario afirmó que Coahuila mantiene un blindaje permanente en sus límites con Nuevo León, Zacatecas y Tamaulipas, mediante la coordinación entre corporaciones estatales y federales.

”Ya tenemos los cuarteles. Tenemos puestos de control, tenemos los arcos de seguridad, tenemos un gran despliegue de las fuerzas estatales en coordinación con las fuerzas federales, la Guardia Nacional y el Ejército”, dijo.

Precisó que la vigilancia se concentra en puntos considerados estratégicos, entre ellos sectores de Arteaga, la región Norte, la franja Ribereña, Candela y diversas rutas de la Comarca Lagunera.

”Se blinda, se establecen puestos de control, revisiones, vigilancias, arcos de seguridad... y sobre todo cuarteles para que los elementos cuenten con las mejores condiciones y puedan atender de inmediato cualquier suceso”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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