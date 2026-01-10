Desplegarán a 93 agentes viales por regreso a clases en Torreón

Coahuila
/ 10 enero 2026
    Desplegarán a 93 agentes viales por regreso a clases en Torreón
    Autoridades exhortaron a respetar los límites de velocidad y evitar dobles filas en zonas escolares para reducir riesgos y proteger a estudiantes y peatones. FOTO: SANDRA GÓMEZ

La Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón desplegará a 93 agentes en escuelas de todos los sectores de la ciudad como parte del Operativo de Regreso a Clases 2026

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de garantizar la seguridad de miles de estudiantes que retornan a las aulas, la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón anunció el arranque del Operativo de Regreso a Clases 2026, el cual iniciará formalmente el próximo lunes 12 de enero.

Para esta estrategia, la corporación movilizará a 93 agentes de tránsito, quienes estarán distribuidos de manera estratégica en los planteles educativos de mayor afluencia en todos los sectores de la ciudad: norte, sur, centro, oriente y poniente.

Martha Alicia Faz Dávila, directora de la dependencia, explicó que la presencia policial se concentrará en los horarios de mayor flujo vehicular para prevenir congestionamientos y accidentes:

Entrada: de 06:30 a 08:30 horas.

Salida: de 12:30 a 14:30 horas.

La funcionaria destacó que se dará prioridad a instituciones con una población de entre 200 y 500 personas, con el objetivo de salvaguardar la integridad de alumnos, docentes y padres de familia.

La autoridad municipal recordó a los automovilistas que la velocidad máxima en zonas escolares es de 30 kilómetros por hora y que el peatón tiene prioridad absoluta. Asimismo, recomendó salir con anticipación de los hogares para evitar las prisas que suelen derivar en percances viales.

“Buscamos eliminar prácticas de riesgo como las dobles filas y asegurar que las áreas de ascenso y descenso sean respetadas”, señaló Faz Dávila.

Finalmente, la Dirección de Tránsito extendió una invitación a las escuelas para sumarse al programa “Vialidad Escolar Segura”. A través de este esquema, se capacita a padres de familia y docentes para coadyuvar en el ordenamiento vial, con el fin de crear entornos educativos más seguros y ordenados.

Temas


Educación
Regreso A Clases
Vialidad

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

