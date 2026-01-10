Desplegarán a 93 agentes viales por regreso a clases en Torreón

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de garantizar la seguridad de miles de estudiantes que retornan a las aulas, la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón anunció el arranque del Operativo de Regreso a Clases 2026, el cual iniciará formalmente el próximo lunes 12 de enero.

Para esta estrategia, la corporación movilizará a 93 agentes de tránsito, quienes estarán distribuidos de manera estratégica en los planteles educativos de mayor afluencia en todos los sectores de la ciudad: norte, sur, centro, oriente y poniente.

Martha Alicia Faz Dávila, directora de la dependencia, explicó que la presencia policial se concentrará en los horarios de mayor flujo vehicular para prevenir congestionamientos y accidentes:

Entrada: de 06:30 a 08:30 horas.

Salida: de 12:30 a 14:30 horas.

La funcionaria destacó que se dará prioridad a instituciones con una población de entre 200 y 500 personas, con el objetivo de salvaguardar la integridad de alumnos, docentes y padres de familia.

La autoridad municipal recordó a los automovilistas que la velocidad máxima en zonas escolares es de 30 kilómetros por hora y que el peatón tiene prioridad absoluta. Asimismo, recomendó salir con anticipación de los hogares para evitar las prisas que suelen derivar en percances viales.

“Buscamos eliminar prácticas de riesgo como las dobles filas y asegurar que las áreas de ascenso y descenso sean respetadas”, señaló Faz Dávila.

Finalmente, la Dirección de Tránsito extendió una invitación a las escuelas para sumarse al programa “Vialidad Escolar Segura”. A través de este esquema, se capacita a padres de familia y docentes para coadyuvar en el ordenamiento vial, con el fin de crear entornos educativos más seguros y ordenados.