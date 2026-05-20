Destaca Gobernador de Coahuila vocación y entrega del personal de enfermería

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    Destaca Gobernador de Coahuila vocación y entrega del personal de enfermería
    El mandatario agradeció a enfermeras de todas las regiones por su trabajo durante décadas. CORTESÍA

El reconocimiento se realizó en el marco del Día Internacional de la Enfermería

El gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, reconoció y agradeció a las y los enfermeros de Coahuila por su labor de décadas en el cuidado de la salud de las familias de la entidad, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Enfermería.

A nombre de las y los coahuilenses, el mandatario estatal destacó la entrega, vocación y profesionalismo del personal de enfermería, a quienes calificó como pieza fundamental en el sistema de salud. Señaló que su trabajo ha dejado una huella profunda en miles de familias y pacientes en todas las regiones del estado.

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“En el marco del Día Internacional de la Enfermería, celebramos la trayectoria, entrega y vocación de cientos de enfermeras y enfermeros de todas las regiones del estado. Muchas gracias por ayudarnos a cuidar a nuestra gente. ¡Felicidades! ¡Me dio mucho gusto saludarles!”, expresó el gobernador.

El gobernador subrayó también la importancia del trabajo coordinado con los sindicatos del sector salud, con quienes dijo mantener una relación cercana para mejorar las condiciones laborales del personal de enfermería.

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Por su parte, el secretario de Salud, Eliud Felipe Aguirre Vázquez, destacó que una de las prioridades del gobierno estatal ha sido dignificar los espacios laborales del personal de salud, así como garantizar el abasto de medicamentos y material de curación en todas las unidades médicas.

En el ámbito municipal, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, reconoció la labor diaria de las y los enfermeros, al señalar que su trabajo representa valores como profesionalismo, disciplina y humanidad en favor de la población.

$!El gobierno estatal resaltó el trabajo coordinado con sindicatos del sector salud.
El gobierno estatal resaltó el trabajo coordinado con sindicatos del sector salud. CORTESÍA

A nombre del gremio, Maricela Soto Preciado agradeció las acciones implementadas para fortalecer el sistema de salud, al señalar avances en infraestructura hospitalaria y abastecimiento de insumos que, dijo, han mejorado la atención a los pacientes.

En la ceremonia estuvieron presentes legisladores, representantes sindicales del sector salud y autoridades estatales y municipales, quienes refrendaron el reconocimiento al personal de enfermería por su contribución al bienestar de la población coahuilense.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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