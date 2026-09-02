Creció hasta 35% el personal de QSMX en planta de motores de Ramos Arizpe

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Dinero
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    Creció hasta 35% el personal de QSMX en planta de motores de Ramos Arizpe
    QSMX ha mantenido una evolución constante respaldada por un equipo de más de 550 colaboradores. ESPECIAL

Esto trasciende luego de que se incrementó el trabajo en la producción de los impulsores a base de gasolina

En las últimas 10 semanas se incrementó hasta en un 35% el personal que QSMX tiene en la planta de motores de General Motors en Ramos Arizpe, luego de que creció la producción de los motores a gasolina.

El fundador de QSMX, Roberto Espinosa Castañeda, comentó que General Motors ha sabido ajustar sus producciones, si bien los eléctricos no tuvieron el resultado que ellos esperaban inicialmente debido a muchos factores, han sabido hacer sus ajustes y al día de hoy están retomando nuevamente e incrementando líneas de producción para los motores a gasolina.

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Agregó que esto viene con alzas en producción en las últimas 6 a 8 semanas y se ha tenido incremento de requerimientos en las plantas de motores de Ramos Arizpe por el crecimiento que ellos tienen en sus volúmenes del motor a gasolina; además sus nuevos proyectos como son los dos vehículos que trae la planta ensamble, con todo eso añadió, se observa un futuro muy alentador.

En el caso de QSMX que da el servicio de inspección de calidad, les ha llevado en las últimas 8 a 10 semanas en incrementar un 35% el personal que tenían en la planta de motores de Ramos Arizpe, lo que es un reflejo de que ellos están aumentando la producción, reciben más componentes y la empresa tiene que hacer más revisiones de calidad.

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