Destaca rector de la UAdeC formación integral durante gira por La Laguna

TORREÓN, COAH.- El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Octavio Pimentel Martínez, encabezó una jornada de actividades institucionales en la Unidad Laguna, como parte de una gira de trabajo por escuelas y facultades de la Universidad. Las actividades iniciaron en la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), donde se llevó a cabo la imposición de Gorros de Chef a estudiantes de noveno semestre de la Licenciatura en Administración de Empresas Gastronómicas y Turísticas.

Durante su mensaje, Pimentel Martínez destacó que la Universidad tiene el compromiso de preparar a las y los estudiantes con conocimientos, habilidades y capacidades que les permitan desarrollarse y competir en un entorno profesional de alta exigencia. Señaló que la formación universitaria también busca que los futuros profesionistas puedan desarrollar proyectos, dirigir equipos, mantener estándares de calidad y generar experiencias que contribuyan a transformar la vida de las personas. Añadió que el objetivo es que las nuevas generaciones puedan proyectarse hacia escenarios profesionales de alto nivel y aprovechar las oportunidades que se presenten a lo largo de sus respectivas carreras. Posteriormente, el Rector asistió a la presentación del Primer Informe del segundo periodo de actividades de Margarita Barrera Caballero, directora de la Escuela de Artes Escénicas y Gestión Cultural.

Durante el informe se dieron a conocer los principales logros y metas alcanzados durante la administración, entre los que destacó la vinculación del aprendizaje adquirido en las aulas con la práctica escénica desde los primeros semestres. Esta estrategia permitió que 98 estudiantes aplicaran sus conocimientos en áreas como actuación, voz, expresión corporal e interpretación. Como parte de la gira, Pimentel Martínez también participó en la inauguración de la Semana Académica, Cultural y Deportiva “Ingeniería, talento que construye el futuro”, organizada por la Facultad de Ingeniería Civil con motivo de su 46 aniversario.

Durante el evento, entregó 20 equipos de cómputo destinados a fortalecer las herramientas con las que cuentan los estudiantes para enfrentar los retos tecnológicos que demanda actualmente su formación profesional. En las actividades, el rector estuvo acompañado por el coordinador de la Unidad Laguna, Omar Rojas Zapata, así como por directivos, docentes y estudiantes de las distintas instituciones universitarias.