Destina Ramos Arizpe más de 122 mdp a seguridad pública

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    Destina Ramos Arizpe más de 122 mdp a seguridad pública
    La inversión busca mantener la vigilancia, fortalecer la prevención del delito y mejorar la atención de reportes ciudadanos. CORTESÍA

Los recursos se han distribuido en equipamiento, tecnología, capacitación y gastos operativos de la Policía Municipal

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe ha destinado más de 122 millones de pesos a seguridad pública durante la presente administración, encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, para cubrir gastos de equipamiento, tecnología, capacitación y operación de la corporación policial.

Los recursos se distribuyen en distintos rubros relacionados con el funcionamiento de la Policía Municipal, con el objetivo de mantener la vigilancia, fortalecer la prevención del delito y atender los reportes ciudadanos.

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El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que las acciones en materia de seguridad se desarrollan en coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, como parte de las estrategias para mantener las condiciones de seguridad en el municipio.

Entre los conceptos que integran la inversión se encuentran la adquisición y operación de patrullas, armamento, uniformes, equipo de cómputo, mobiliario y combustible. También se incluyen gastos de alimentación para los elementos, seguros de vida, seguros vehiculares y mejoras en las instalaciones de la comandancia.

Otro de los componentes es el Centro de Control y Comando (C2), que cuenta con sistemas de videovigilancia y herramientas de monitoreo para apoyar las labores de supervisión y atención de incidentes.

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En el ámbito operativo, la Policía Municipal realiza patrullajes preventivos y recorridos de vigilancia en colonias y comunidades rurales, además de mantener presencia en sectores comerciales, industriales y vialidades de mayor circulación.

Las acciones también incluyen labores de proximidad social dirigidas a mantener el contacto entre los elementos policiales y la población.

$!El Centro de Control y Comando (C2) cuenta con sistemas de videovigilancia y herramientas de monitoreo.
El Centro de Control y Comando (C2) cuenta con sistemas de videovigilancia y herramientas de monitoreo. CORTESÍA

La inversión en seguridad pública forma parte de los gastos destinados a la operación municipal y está vinculada con las condiciones en las que se desarrollan las actividades cotidianas de habitantes, trabajadores, comerciantes y empresas de Ramos Arizpe.

El Gobierno Municipal mantiene estas acciones como parte de sus tareas en materia de seguridad, mediante el uso de recursos para el equipamiento, la infraestructura tecnológica y el funcionamiento de la corporación policial.

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Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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