Ofertarán 2 mil vacantes en Feria del Empleo de Ramos Arizpe

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    Ofertarán 2 mil vacantes en Feria del Empleo de Ramos Arizpe
    Incluirán más de 50 puestos dirigidos a personas con discapacidad, informaron en conferencia de prensa. CORTESÍA

Participarán 60 empresas el próximo 28 de octubre

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con una oferta de 2 mil vacantes formales y la participación de 60 empresas, el municipio de Ramos Arizpe realizará la tercera edición de la Feria del Empleo 2026 el próximo miércoles 28 de octubre, con oportunidades laborales para distintos perfiles profesionales y más de 50 puestos destinados a personas con discapacidad.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino presentó el evento, organizado en coordinación con el Gobierno del Estado y el sector empresarial, con el objetivo de acercar opciones de empleo formal a la población y fortalecer la actividad económica del municipio.

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Uno de los ejes de esta edición será la inclusión laboral, mediante vacantes dirigidas a personas con discapacidad motriz, auditiva e intelectual. De acuerdo con lo informado durante la presentación, las empresas participantes buscan ampliar el acceso a espacios de trabajo y promover la igualdad de oportunidades.

Gutiérrez Merino señaló que la llegada de inversiones y la expansión de las compañías instaladas en la región han contribuido a la generación de empleos, y atribuyó estas condiciones a la coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como a los indicadores de seguridad, estabilidad laboral y competitividad de Coahuila.

“Queremos que cada inversión que llega se traduzca en empleos formales, mejores ingresos y bienestar para las familias. Por eso trabajamos de la mano con el gobernador y con el sector empresarial, para que el crecimiento económico llegue a todos”, expresó.

$!El Alcalde reiteró que el Municipio busca generar oportunidades para todos los sectores.
El Alcalde reiteró que el Municipio busca generar oportunidades para todos los sectores. CORTESÍA

Por su parte, el secretario de Fomento Económico municipal, Jacobo Zertuche Cedillo, detalló que la feria ofrecerá puestos para operadores de producción, técnicos, personal administrativo, ingenieros, supervisores y profesionistas especializados.

Entre las opciones salariales mencionadas durante el anuncio se encuentran remuneraciones de entre 18 mil y 30 mil pesos mensuales, dependiendo del puesto y el perfil requerido.

Durante la presentación también se destacó que ocho de cada 10 trabajadores de la región sureste cuentan con empleo formal, mientras que Ramos Arizpe ocupa el segundo lugar nacional en salario promedio, según los indicadores expuestos por las autoridades.

José Luis Chapa Reséndez, subsecretario de Empleo y Productividad en el Trabajo, subrayó la importancia de mantener la colaboración entre los gobiernos y la iniciativa privada para facilitar el acceso de la población a puestos de trabajo formales.

Entre las empresas que participarán se encuentran BorgWarner, BMTS Technology, Grupo Modelo, Coppel, Alsuper y Dicastal México, además de otras compañías establecidas en la región.

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En el anuncio también estuvieron presentes Diego Gándara Cavazos, presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA), y José Alberto Trejo Aguirre, gerente general de BMTS Technology.

Las personas interesadas en participar podrán solicitar información y orientación a través de la Secretaría de Fomento Económico del Gobierno Municipal, dependencia que mantiene una bolsa de trabajo permanente para quienes buscan incorporarse al mercado laboral.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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