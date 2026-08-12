Destinan 365 mdp del ISN a programas sociales en Coahuila; priorizan salud, educación y desarrollo social

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    Destinan 365 mdp del ISN a programas sociales en Coahuila; priorizan salud, educación y desarrollo social
    La aplicación de los recursos se realizó mediante programas públicos y acciones ciudadanas, informó Juan Carlos Villarreal. OMAR SAUCEDO
Lucía Pérez Paz
por Lucía Pérez Paz

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Los fondos buscan que parte de los recursos generados por la actividad económica formal se traduzca en beneficios para las comunidades

Integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso .20 del Impuesto sobre Nómina (ISN) presentaron su Informe Anual de Resultados correspondiente al ejercicio de 2025. Dieron a conocer que los programas en que se invirtieron 365 millones

De acuerdo con el informe presentado por Juan Carlos Villareal en su carácter de Presidente Ejecutivo del Comité Técnico del Fideicomiso .20 los 365 millones de pesos se destinaron a programas de fortalecimiento de salud, educación, prevención de adicciones, desarrollo social, medio ambiente y participación ciudadana.

https://vanguardia.com.mx/dinero/dinero-local/comite-del-isn-ejercera-mas-de-400-mdp-este-ano-principalmente-en-salud-NG20044876

Cabe mencionar que el recurso proveniente del cobro de impuesto tiene como objetivo que una parte de los recursos generados por la actividad económica formal regrese directamente a las comunidades para generar mejores condiciones de desarrollo y bienestar.

Se informó que la operación se realizó mediante dos vías de implementación complementarias: los programas públicos desarrollados con instituciones y las intervenciones ciudadanas impulsadas por la Fundación del Empresariado Coahuilense A.C. (FEC).

$!La FEC fortaleció la operación de más de 200 organizaciones de la sociedad civil, beneficiando directamente a unas 20 mil personas, detallaron.
La FEC fortaleció la operación de más de 200 organizaciones de la sociedad civil, beneficiando directamente a unas 20 mil personas, detallaron. OMAR SAUCEDO

Los programas aprobados fueron Level Up Coahuila, educación para mujeres, Salud integral y prevención de adicciones.

El programa Level Up está enfocado en la enseñanza del idioma inglés benefició a más de 370 mil estudiantes pertenecientes a más de 1,100 escuelas de los 38 municipios de Coahuila.

Mientras que en Educación para mujeres se indicó que apoyaron a 4,300 mujeres cursaron estudios universitarios. El nivel de permanencia fue de 81%.

En el caso de Salud integral se informó que se brindaron más de 64,400 consultas médicas a través de medicina general, especialidades y telemedicina. Asimismo, se garantiza un 97% de abasto de medicamentos en unidades de primer nivel de atención y un 82% en las de segundo nivel.

La Fundación del Empresariado Coahuilense (FEC), dirigida por Lucía Garza Guerra, sirvió apoyo a otros segmentos de la población. Se impulsó la capacidad de operación de más de 200 organizaciones de la sociedad civil, “logrando mejorar de forma directa la atención que reciben 20 mil personas en todo el territorio estatal”

Asimismo se destacó la creación del Observatorio Social, una plataforma digital con 77 indicadores críticos para el desarrollo y la movilidad social en Coahuila.

Y financiaron un Estudio de Movilidad Social en alianza con el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) para generar estimaciones regionales actualizadas que permitan la toma de decisiones estratégicas.

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Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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