Detectan expedientes de obra faltantes en Simas; exgerente debe rendir cuentas ante Contraloría

Xavier Alain Herrera Arroyo, actual titular del Simas, confirmó que su antecesor atendió el requerimiento mediante un escrito en el que expuso sus argumentos sobre las observaciones formuladas, como parte del procedimiento iniciado tras la revisión de la documentación recibida por la nueva administración.

TORREÓN, COAH.- La falta de expedientes de obra y las irregularidades en la integración de documentos administrativos detectadas durante la entrega-recepción del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Torreón derivaron en la comparecencia del exgerente general, Roberto Escalante González, ante la Contraloría Interna del organismo.

Explicó que el proceso de entrega-recepción quedó formalmente cerrado hace aproximadamente diez días, después de identificar inconsistencias que fueron notificadas a los responsables de las diferentes áreas involucradas.

Entre los principales señalamientos se encuentra la ausencia de carpetas correspondientes a obras ejecutadas, así como expedientes que carecen de documentación indispensable para acreditar los procedimientos administrativos y contractuales.

Herrera Arroyo señaló que actualmente se realiza una verificación física para determinar cuáles archivos están completos y cuáles presentan faltantes, particularmente en contratos, fianzas, facturas, órdenes de trabajo y otros documentos relacionados con la ejecución de proyectos.

“Al no recibir esas carpetas y al no estar, pues le tengo que notificar dónde están o quién tiene la posesión de las mismas”, manifestó al explicar la necesidad de esclarecer el destino de los expedientes que no fueron entregados.

Como resultado de estas observaciones, alrededor de seis servidores públicos de distintas áreas fueron requeridos para proporcionar información y responder por las inconsistencias encontradas durante la revisión administrativa.

En cuanto a Escalante González, el gerente confirmó que ya entregó su respuesta por escrito, aunque dijo desconocer el estado que guarda el amparo que presuntamente habría promovido el exfuncionario.

Precisó que la intervención del organismo operador concluyó con la integración y notificación de las observaciones, por lo que los antecedentes fueron remitidos a la Contraloría Municipal y se dio vista a la Auditoría para que continúen los procedimientos correspondientes.

“Nosotros ya concluimos, se pasa a Contraloría Municipal y se da vista a la Auditoría; ellos son los que determinarán qué sigue”, puntualizó.

El funcionario aclaró que cualquier posible responsabilidad administrativa o medida adicional dependerá de los resultados de las investigaciones y de la valoración que realicen las autoridades competentes sobre las irregularidades documentadas.

En otro tema, Herrera Arroyo confirmó que el Simas recibió un requerimiento de información por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), relacionado con el contrato de una empresa.