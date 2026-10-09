Detectan expedientes de obra faltantes en Simas; exgerente debe rendir cuentas ante Contraloría

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    Detectan expedientes de obra faltantes en Simas; exgerente debe rendir cuentas ante Contraloría

Roberto Escalante González presentó por escrito sus argumentos tras las observaciones detectadas en la entrega-recepción del organismo; al menos seis funcionarios fueron requeridos para aclarar inconsistencias.

TORREÓN, COAH.- La falta de expedientes de obra y las irregularidades en la integración de documentos administrativos detectadas durante la entrega-recepción del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Torreón derivaron en la comparecencia del exgerente general, Roberto Escalante González, ante la Contraloría Interna del organismo.

Xavier Alain Herrera Arroyo, actual titular del Simas, confirmó que su antecesor atendió el requerimiento mediante un escrito en el que expuso sus argumentos sobre las observaciones formuladas, como parte del procedimiento iniciado tras la revisión de la documentación recibida por la nueva administración.

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Explicó que el proceso de entrega-recepción quedó formalmente cerrado hace aproximadamente diez días, después de identificar inconsistencias que fueron notificadas a los responsables de las diferentes áreas involucradas.

Entre los principales señalamientos se encuentra la ausencia de carpetas correspondientes a obras ejecutadas, así como expedientes que carecen de documentación indispensable para acreditar los procedimientos administrativos y contractuales.

Herrera Arroyo señaló que actualmente se realiza una verificación física para determinar cuáles archivos están completos y cuáles presentan faltantes, particularmente en contratos, fianzas, facturas, órdenes de trabajo y otros documentos relacionados con la ejecución de proyectos.

“Al no recibir esas carpetas y al no estar, pues le tengo que notificar dónde están o quién tiene la posesión de las mismas”, manifestó al explicar la necesidad de esclarecer el destino de los expedientes que no fueron entregados.

Como resultado de estas observaciones, alrededor de seis servidores públicos de distintas áreas fueron requeridos para proporcionar información y responder por las inconsistencias encontradas durante la revisión administrativa.

En cuanto a Escalante González, el gerente confirmó que ya entregó su respuesta por escrito, aunque dijo desconocer el estado que guarda el amparo que presuntamente habría promovido el exfuncionario.

Precisó que la intervención del organismo operador concluyó con la integración y notificación de las observaciones, por lo que los antecedentes fueron remitidos a la Contraloría Municipal y se dio vista a la Auditoría para que continúen los procedimientos correspondientes.

“Nosotros ya concluimos, se pasa a Contraloría Municipal y se da vista a la Auditoría; ellos son los que determinarán qué sigue”, puntualizó.

El funcionario aclaró que cualquier posible responsabilidad administrativa o medida adicional dependerá de los resultados de las investigaciones y de la valoración que realicen las autoridades competentes sobre las irregularidades documentadas.

En otro tema, Herrera Arroyo confirmó que el Simas recibió un requerimiento de información por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), relacionado con el contrato de una empresa.

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La solicitud se da en el contexto de las investigaciones federales vinculadas con los señalamientos que derivaron en la detención de dos exfuncionarios del Ayuntamiento de Torreón.

Sin embargo, el gerente evitó precisar el nombre de la compañía, las características del contrato o el alcance de la documentación solicitada, debido a que se trata de una investigación que permanece en curso.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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