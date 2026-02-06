Diagnóstico oportuno y cirugía robótica salvan a maestra jubilada con cáncer de endometrio en ISSSTE-Saltillo

En el contexto del Día Mundial contra el Cáncer, el ISSSTE Coahuila compartió el caso de Judith Sánchez García, de 67 años, como testimonio del impacto que tiene la detección oportuna en el tratamiento exitoso de enfermedades oncológicas.

Maestra jubilada del ISSSTE en Ciudad Victoria, Tamaulipas, Judith acudió a consulta tras presentar un sangrado uterino anormal. La evaluación médica permitió detectar cáncer de endometrio en etapa temprana, lo que abrió la posibilidad de intervenir de manera inmediata y con altas probabilidades de éxito.

TE PUEDE INTERESAR: IMSS Coahuila garantiza disponibilidad de vacuna contra sarampión y llama a reforzar la protección infantil

Tras el diagnóstico inicial, la paciente fue referida al Hospital Regional del ISSSTE en Monterrey, Nuevo León, donde fue valorada y seleccionada para el programa de Cirugía Robótica. El procedimiento se llevó a cabo en el Hospital Regional del ISSSTE en Saltillo, Coahuila.

La intervención fue realizada por el doctor Miguel Arnoldo Farías Alarcón mediante el sistema quirúrgico Da Vinci, tecnología de alta precisión que permite procedimientos mínimamente invasivos, mayor control quirúrgico y recuperación más rápida.

La cirugía se desarrolló con éxito y actualmente la paciente se encuentra libre de cáncer.

“Estoy libre de cáncer gracias a la rapidez con la que me atendieron”, expresó Judith Sánchez García, con visible emoción y agradecimiento hacia el personal médico que la acompañó en el proceso.

El ISSSTE subrayó que el cáncer de endometrio, cuando es identificado en etapas iniciales, presenta mayores tasas de supervivencia y mejores resultados terapéuticos.

TE PUEDE INTERESAR: El cáncer en Saltillo: detección tardía, altos costos y barreras que persisten

En este sentido, la institución reiteró el llamado a la población para no postergar revisiones médicas ante cualquier síntoma inusual y acudir a chequeos periódicos, especialmente en grupos de riesgo.

“Revisarte hoy puede cambiar tu historia mañana”, enfatiza el mensaje institucional, que busca fortalecer la cultura de la prevención y el diagnóstico temprano como herramientas fundamentales en la lucha contra el cáncer.