Diálogo destrabó bloqueo del Tec Saltillo: Javier Díaz; llevan brigadas de limpieza y mantenimiento

El edil explicó que, aunque las demandas de la asamblea estudiantil correspondían a las autoridades federales, el Municipio y el Gobierno del Estado intervinieron para contribuir a la solución de la problemática.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González , confirmó que el bulevar Venustiano Carranza fue liberado tras alcanzarse acuerdos entre las partes involucradas en el conflicto del Instituto Tecnológico de Saltillo. Destacó que el diálogo directo permitió destrabar el paro estudiantil y restablecer la circulación en una de las principales arterias de la ciudad.

“Nosotros nos comprometimos junto con el gobernador Manolo Jiménez a entrarle a ciertos temas, aunque no eran competencia de nosotros”, afirmó.

Díaz González detalló que desde las primeras horas del lunes se enviaron brigadas municipales para realizar labores de deshierbe, pintura y limpieza dentro del plantel. Asimismo, se convocó a los colegios de Arquitectos e Ingenieros Civiles para revisar las condiciones de la infraestructura y las instalaciones sanitarias del Tecnológico.

Entre los compromisos asumidos por el Municipio también se encuentra la renovación de los paraderos del transporte público ubicados en las inmediaciones del campus.

“Vamos a mandar a hacer nuevos parabuses que van a estar aproximadamente unos 10, 15 días para poderlos instalar”, precisó el alcalde.

El munícipe señaló que el acercamiento con los representantes estudiantiles permitió agilizar las mesas de negociación con la representación jurídica del Tecnológico Nacional de México (TecNM). Explicó que la llegada de las autoridades federales se adelantó para atender el pliego petitorio y evitar mayores afectaciones a la movilidad urbana.

Díaz González destacó que mantuvo comunicación constante con ciudadanos y estudiantes para reducir los perjuicios a las actividades laborales y escolares de la comunidad.

“Vi voluntad de parte de ellos de que si íbamos transitando en esos temas, se iba a concluir rápidamente”, aseguró sobre los avances en las negociaciones.

El alcalde resaltó la coordinación entre los gobiernos municipal y estatal para contribuir a la solución del conflicto.