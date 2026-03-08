DIF Ramos Arizpe impulsa salud, apoyo rural y orientación estudiantil

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 8 marzo 2026
    DIF Ramos Arizpe impulsa salud, apoyo rural y orientación estudiantil
    Adultos mayores participaron en una conferencia sobre prevención de enfermedades renales organizada por el DIF Ramos Arizpe. CORTESÍA

Programas beneficiaron a adultos mayores, familias de ejidos y estudiantes con acciones de prevención médica, brigadas comunitarias y pláticas de bienestar emocional

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con una agenda enfocada en la prevención, el bienestar y el acompañamiento social, el DIF Municipal de Ramos Arizpe realizó diversas acciones dirigidas a adultos mayores, familias de comunidades rurales y estudiantes del municipio, con el propósito de acercar servicios y programas que impacten positivamente en la calidad de vida de la población.

Como parte del programa “En plenitud”, el organismo llevó a cabo una conferencia informativa sobre la Enfermedad Renal Crónica (ERC) en el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor, orientada a fomentar la prevención y la detección oportuna entre este sector.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Ramos Arizpe e industria fortalecen agenda de desarrollo

La jornada contó con la participación de especialistas de la salud, entre ellos los nefrólogos Laura Díaz, Ana Díaz y Francisco Ramírez; los urólogos Antonio Zapara y Aldo Reyna; y el cardiólogo Arturo Guevara, además del acompañamiento del equipo médico del Hospital Santa Elena.

$!Brigadas rurales del organismo llevaron servicios de salud, lentes gratuitos y asesorías a familias de distintos ejidos del municipio.
Brigadas rurales del organismo llevaron servicios de salud, lentes gratuitos y asesorías a familias de distintos ejidos del municipio. CORTESÍA

Alrededor de 100 adultos mayores participaron en la actividad, donde recibieron información sobre cuidados preventivos, diagnóstico y tratamiento de padecimientos renales.

“En el DIF Ramos Arizpe trabajamos todos los días para que nuestras y nuestros adultos mayores vivan esta etapa con dignidad, salud e información. Acercarles herramientas para el cuidado de su bienestar es una prioridad”, expresó la presidenta honoraria del organismo, Teresita Escalante Contreras.

BRIGADAS COMUNITARIAS Y ATENCIÓN A ESTUDIANTES

De manera paralela, el DIF Municipal realizó la brigada rural “DIF contigo”, mediante la cual se visitaron los ejidos Tuxtepec, Reata, Coyote y El Anhelo para acercar servicios y apoyos a más de 100 familias.

Durante la jornada se entregaron lentes gratuitos, se brindaron servicios de salud y asesorías por parte de distintas áreas del organismo, además de apoyos gestionados a través del programa de voluntariado y donaciones.

“Seguimos trabajando para que los servicios del DIF lleguen a cada rincón de Ramos Arizpe. Nuestra misión es acompañar a las familias, especialmente a quienes más lo necesitan, con acciones concretas y cercanas”, señaló Escalante Contreras.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: detienen a dos por homicidio de joven en Villas de San Lorenzo

Asimismo, a través del programa “Hablemos claro”, el DIF reforzó su presencia en instituciones educativas del municipio, llevando orientación a aproximadamente mil 600 estudiantes de nivel Primaria y Secundaria.

$!Decenas de familias acudieron a recibir orientación médica.
Decenas de familias acudieron a recibir orientación médica. CORTESÍA

En estas sesiones se abordaron temas relacionados con hábitos psicológicos saludables, liderazgo, autoestima e identificación de señales de alerta en relaciones personales.

Las actividades se realizaron en la Secundaria No. 82, Secundaria No. 97 en sus turnos matutino y vespertino, Secundaria No. 3, Secundaria Cañada Ancha y la Primaria Cañada Ancha.

Con estas acciones, el DIF Municipal reafirmó su compromiso de impulsar programas integrales enfocados en la prevención, la salud y el bienestar social de las familias de Ramos Arizpe.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conferencias
Consultas
Especialistas

Organizaciones


DIF

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAs: No es pronombre. Es corrección histórica

NosotrAs: No es pronombre. Es corrección histórica
NosotrAs y la escritura: Cuando me hice escritorA y me dejaron de invitar...

NosotrAs y la escritura: Cuando me hice escritorA y me dejaron de invitar...
Desde ser percibida como “gorda” para conducir en televisión, querer ser silenciada por ser mujer y no ser considerada capaz de sacar adelante una iniciativa, fueron algunas experiencias que enfrentaron las mujeres.

Relatan barreras y violencia hacia ELLAS en medios, política y empresas
Sentido. Más allá de su narrativa de thriller, el verdadero peso de El estrangulador de Boston está en la reivindicación de estas periodistas.

El estrangulador de Boston: el caso que también desnudó el machismo en las redacciones
El fluoruro pertenece a los llamados oligoelementos. En pequeñas cantidades, el fluoruro tiene efectos positivos en nuestros huesos y dientes, pero en grandes cantidades también puede tener efectos negativos.

¿Es realmente necesario el flúor en las pastas de dientes?
NosotrAs y los espacios de Opinión: Okupamos las páginas

NosotrAs y los espacios de Opinión: Okupamos las páginas
Inés Sainz ofreció en Saltillo la conferencia “Los retos de la Mujer del siglo XXI”, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Inés Sainz comparte en Saltillo su historia de lucha y éxito en el periodismo deportivo
NosotrAs y los cuidados: Cuando maternidad y trabajo son un acto de equilibrio

NosotrAs y los cuidados: Cuando maternidad y trabajo son un acto de equilibrio