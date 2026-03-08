DIF Ramos Arizpe impulsa salud, apoyo rural y orientación estudiantil

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con una agenda enfocada en la prevención, el bienestar y el acompañamiento social, el DIF Municipal de Ramos Arizpe realizó diversas acciones dirigidas a adultos mayores, familias de comunidades rurales y estudiantes del municipio, con el propósito de acercar servicios y programas que impacten positivamente en la calidad de vida de la población. Como parte del programa “En plenitud”, el organismo llevó a cabo una conferencia informativa sobre la Enfermedad Renal Crónica (ERC) en el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor, orientada a fomentar la prevención y la detección oportuna entre este sector. TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Ramos Arizpe e industria fortalecen agenda de desarrollo La jornada contó con la participación de especialistas de la salud, entre ellos los nefrólogos Laura Díaz, Ana Díaz y Francisco Ramírez; los urólogos Antonio Zapara y Aldo Reyna; y el cardiólogo Arturo Guevara, además del acompañamiento del equipo médico del Hospital Santa Elena.

Alrededor de 100 adultos mayores participaron en la actividad, donde recibieron información sobre cuidados preventivos, diagnóstico y tratamiento de padecimientos renales. “En el DIF Ramos Arizpe trabajamos todos los días para que nuestras y nuestros adultos mayores vivan esta etapa con dignidad, salud e información. Acercarles herramientas para el cuidado de su bienestar es una prioridad”, expresó la presidenta honoraria del organismo, Teresita Escalante Contreras. BRIGADAS COMUNITARIAS Y ATENCIÓN A ESTUDIANTES De manera paralela, el DIF Municipal realizó la brigada rural “DIF contigo”, mediante la cual se visitaron los ejidos Tuxtepec, Reata, Coyote y El Anhelo para acercar servicios y apoyos a más de 100 familias. Durante la jornada se entregaron lentes gratuitos, se brindaron servicios de salud y asesorías por parte de distintas áreas del organismo, además de apoyos gestionados a través del programa de voluntariado y donaciones. “Seguimos trabajando para que los servicios del DIF lleguen a cada rincón de Ramos Arizpe. Nuestra misión es acompañar a las familias, especialmente a quienes más lo necesitan, con acciones concretas y cercanas”, señaló Escalante Contreras. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: detienen a dos por homicidio de joven en Villas de San Lorenzo Asimismo, a través del programa “Hablemos claro”, el DIF reforzó su presencia en instituciones educativas del municipio, llevando orientación a aproximadamente mil 600 estudiantes de nivel Primaria y Secundaria.

En estas sesiones se abordaron temas relacionados con hábitos psicológicos saludables, liderazgo, autoestima e identificación de señales de alerta en relaciones personales. Las actividades se realizaron en la Secundaria No. 82, Secundaria No. 97 en sus turnos matutino y vespertino, Secundaria No. 3, Secundaria Cañada Ancha y la Primaria Cañada Ancha. Con estas acciones, el DIF Municipal reafirmó su compromiso de impulsar programas integrales enfocados en la prevención, la salud y el bienestar social de las familias de Ramos Arizpe.

