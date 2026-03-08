Gobierno de Ramos Arizpe e industria fortalecen agenda de desarrollo

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 8 marzo 2026
    Gobierno de Ramos Arizpe e industria fortalecen agenda de desarrollo
    Autoridades municipales y representantes de la industria sostuvieron una reunión para fortalecer la coordinación y competitividad de Ramos Arizpe. CORTESÍA

Autoridades municipales y empresarios de AIERA dialogaron sobre seguridad, movilidad e infraestructura para mantener a Ramos Arizpe como uno de los principales polos industriales de Coahuila

RAMOS ARIZPE, COAH.- La coordinación entre el Gobierno Municipal y el sector industrial es fundamental para mantener a Ramos Arizpe como uno de los principales polos de desarrollo económico de Coahuila.

Así lo señaló el alcalde Tomás Gutiérrez Merino durante una reunión de trabajo con integrantes de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA), encabezada por su presidente Diego Gándara Cavazos.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Transporte seguro, reto clave para sostener empleo femenino en manufactura

El encuentro tuvo como objetivo fortalecer la colaboración entre autoridades y empresas para impulsar la competitividad, la atracción de inversiones y el crecimiento ordenado del municipio.

En la reunión participaron representantes de diversas compañías instaladas en la región, entre ellas Mappsa, Mahle, Stabilus, Tecnomontajes, Hyster Yale, Vuteq, LA-Z-Boy y PAT, quienes dialogaron con autoridades municipales sobre temas prioritarios para la actividad productiva.

EMPLEAS PLANTEAN RETOS EN MOVILIDAD, SEGURIDAD E INFRAESTRUCTURA

Durante el intercambio se abordaron asuntos relacionados con seguridad, movilidad, infraestructura y servicios públicos, aspectos considerados clave para el funcionamiento y expansión de los parques industriales.

Diego Gándara Cavazos, presidente de AIERA, reconoció la apertura del Gobierno Municipal para escuchar las inquietudes del sector empresarial y reiteró la disposición de los industriales para colaborar en proyectos que fortalezcan la competitividad de Ramos Arizpe.

Por su parte, el alcalde Tomás Gutiérrez subrayó la importancia del sector productivo para el desarrollo del municipio.

“Ustedes no son solo empresas, son nuestros socios. Si a ustedes les va bien, a Ramos Arizpe le va bien”, expresó ante los representantes industriales.

$!Durante el encuentro se analizaron temas de seguridad, movilidad e infraestructura para mejorar las condiciones de operación del sector productivo.
Durante el encuentro se analizaron temas de seguridad, movilidad e infraestructura para mejorar las condiciones de operación del sector productivo. CORTESÍA

El edil estuvo acompañado por Alejandro González Farías, secretario del Ayuntamiento; Jacobo Zertuche Cedillo, secretario de Fomento Económico, y Rolando Álvarez Flores, director de Seguridad Pública Municipal.

SEGURIDAD; ESTRATEGIA COORDINADA CON EL ESTADO

Durante el encuentro, el Alcalde explicó que en materia de seguridad se mantiene una estrategia de coordinación permanente con autoridades estatales y federales, lo que ha permitido reforzar la vigilancia en el municipio y particularmente en la zona industrial.

Entre las acciones destacadas mencionó el fortalecimiento del sistema de videovigilancia C2, incrementos salariales para policías, la adquisición de equipamiento, uniformes y 24 nuevas patrullas, además de unidades asignadas directamente a parques industriales.

Asimismo, se abordaron temas de movilidad y servicios públicos. El alcalde informó sobre acciones para mejorar la limpieza urbana y la recolección de residuos mediante la incorporación de una barredora mecánica, nuevos camiones recolectores y contenedores para residuos industriales.

Finalmente, destacó la importancia de la Ruta Estudiantil, programa que también es utilizado por trabajadores del sector industrial y que contribuye a mejorar la movilidad y reducir gastos de transporte para numerosas familias.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Acuerdos
industria

Organizaciones


Aiera

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAs: No es pronombre. Es corrección histórica

NosotrAs: No es pronombre. Es corrección histórica
NosotrAs y la escritura: Cuando me hice escritorA y me dejaron de invitar...

NosotrAs y la escritura: Cuando me hice escritorA y me dejaron de invitar...
Desde ser percibida como “gorda” para conducir en televisión, querer ser silenciada por ser mujer y no ser considerada capaz de sacar adelante una iniciativa, fueron algunas experiencias que enfrentaron las mujeres.

Relatan barreras y violencia hacia ELLAS en medios, política y empresas
Sentido. Más allá de su narrativa de thriller, el verdadero peso de El estrangulador de Boston está en la reivindicación de estas periodistas.

El estrangulador de Boston: el caso que también desnudó el machismo en las redacciones
El fluoruro pertenece a los llamados oligoelementos. En pequeñas cantidades, el fluoruro tiene efectos positivos en nuestros huesos y dientes, pero en grandes cantidades también puede tener efectos negativos.

¿Es realmente necesario el flúor en las pastas de dientes?
NosotrAs y los espacios de Opinión: Okupamos las páginas

NosotrAs y los espacios de Opinión: Okupamos las páginas
Inés Sainz ofreció en Saltillo la conferencia “Los retos de la Mujer del siglo XXI”, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Inés Sainz comparte en Saltillo su historia de lucha y éxito en el periodismo deportivo
NosotrAs y los cuidados: Cuando maternidad y trabajo son un acto de equilibrio

NosotrAs y los cuidados: Cuando maternidad y trabajo son un acto de equilibrio