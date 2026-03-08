Gobierno de Ramos Arizpe e industria fortalecen agenda de desarrollo

RAMOS ARIZPE, COAH.- La coordinación entre el Gobierno Municipal y el sector industrial es fundamental para mantener a Ramos Arizpe como uno de los principales polos de desarrollo económico de Coahuila.

Así lo señaló el alcalde Tomás Gutiérrez Merino durante una reunión de trabajo con integrantes de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA), encabezada por su presidente Diego Gándara Cavazos.

El encuentro tuvo como objetivo fortalecer la colaboración entre autoridades y empresas para impulsar la competitividad, la atracción de inversiones y el crecimiento ordenado del municipio.

En la reunión participaron representantes de diversas compañías instaladas en la región, entre ellas Mappsa, Mahle, Stabilus, Tecnomontajes, Hyster Yale, Vuteq, LA-Z-Boy y PAT, quienes dialogaron con autoridades municipales sobre temas prioritarios para la actividad productiva.

EMPLEAS PLANTEAN RETOS EN MOVILIDAD, SEGURIDAD E INFRAESTRUCTURA

Durante el intercambio se abordaron asuntos relacionados con seguridad, movilidad, infraestructura y servicios públicos, aspectos considerados clave para el funcionamiento y expansión de los parques industriales.

Diego Gándara Cavazos, presidente de AIERA, reconoció la apertura del Gobierno Municipal para escuchar las inquietudes del sector empresarial y reiteró la disposición de los industriales para colaborar en proyectos que fortalezcan la competitividad de Ramos Arizpe.

Por su parte, el alcalde Tomás Gutiérrez subrayó la importancia del sector productivo para el desarrollo del municipio.

“Ustedes no son solo empresas, son nuestros socios. Si a ustedes les va bien, a Ramos Arizpe le va bien”, expresó ante los representantes industriales.