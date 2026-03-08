Gobierno de Ramos Arizpe e industria fortalecen agenda de desarrollo
Autoridades municipales y empresarios de AIERA dialogaron sobre seguridad, movilidad e infraestructura para mantener a Ramos Arizpe como uno de los principales polos industriales de Coahuila
RAMOS ARIZPE, COAH.- La coordinación entre el Gobierno Municipal y el sector industrial es fundamental para mantener a Ramos Arizpe como uno de los principales polos de desarrollo económico de Coahuila.
Así lo señaló el alcalde Tomás Gutiérrez Merino durante una reunión de trabajo con integrantes de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA), encabezada por su presidente Diego Gándara Cavazos.
TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Transporte seguro, reto clave para sostener empleo femenino en manufactura
El encuentro tuvo como objetivo fortalecer la colaboración entre autoridades y empresas para impulsar la competitividad, la atracción de inversiones y el crecimiento ordenado del municipio.
En la reunión participaron representantes de diversas compañías instaladas en la región, entre ellas Mappsa, Mahle, Stabilus, Tecnomontajes, Hyster Yale, Vuteq, LA-Z-Boy y PAT, quienes dialogaron con autoridades municipales sobre temas prioritarios para la actividad productiva.
EMPLEAS PLANTEAN RETOS EN MOVILIDAD, SEGURIDAD E INFRAESTRUCTURA
Durante el intercambio se abordaron asuntos relacionados con seguridad, movilidad, infraestructura y servicios públicos, aspectos considerados clave para el funcionamiento y expansión de los parques industriales.
Diego Gándara Cavazos, presidente de AIERA, reconoció la apertura del Gobierno Municipal para escuchar las inquietudes del sector empresarial y reiteró la disposición de los industriales para colaborar en proyectos que fortalezcan la competitividad de Ramos Arizpe.
Por su parte, el alcalde Tomás Gutiérrez subrayó la importancia del sector productivo para el desarrollo del municipio.
“Ustedes no son solo empresas, son nuestros socios. Si a ustedes les va bien, a Ramos Arizpe le va bien”, expresó ante los representantes industriales.
El edil estuvo acompañado por Alejandro González Farías, secretario del Ayuntamiento; Jacobo Zertuche Cedillo, secretario de Fomento Económico, y Rolando Álvarez Flores, director de Seguridad Pública Municipal.
SEGURIDAD; ESTRATEGIA COORDINADA CON EL ESTADO
Durante el encuentro, el Alcalde explicó que en materia de seguridad se mantiene una estrategia de coordinación permanente con autoridades estatales y federales, lo que ha permitido reforzar la vigilancia en el municipio y particularmente en la zona industrial.
Entre las acciones destacadas mencionó el fortalecimiento del sistema de videovigilancia C2, incrementos salariales para policías, la adquisición de equipamiento, uniformes y 24 nuevas patrullas, además de unidades asignadas directamente a parques industriales.
Asimismo, se abordaron temas de movilidad y servicios públicos. El alcalde informó sobre acciones para mejorar la limpieza urbana y la recolección de residuos mediante la incorporación de una barredora mecánica, nuevos camiones recolectores y contenedores para residuos industriales.
Finalmente, destacó la importancia de la Ruta Estudiantil, programa que también es utilizado por trabajadores del sector industrial y que contribuye a mejorar la movilidad y reducir gastos de transporte para numerosas familias.