Difícil que Coahuila integre hospitales generales al IMSS-Bienestar: Salud Estatal

“vemos cuáles son los planes de la federación pero el INSABI ya no tiene razón de ser ni la Secretaría, por ahora no le vamos a entrar nosotros”, reiteró

Saltillo, Coahuila.- El proyecto del Gobierno Federal para convertir los Hospitales Generales de Coahuila en hospitales del IMSS – Bienestar es inviable, consideró el titular de la Secretaría de Salud de Coahuila, Roberto Bernal Gómez.

“Nosotros no hemos firmado la adhesión, en lo particular no lo veo fácil, acuérdense que el IMSS regular está formado de una tripartita, y qué va pasar con ellos, los sindicatos, yo veo muchas cosas difíciles, si el surtimiento actual es deficiente, si nosotros tenemos un surtimiento del 65 por ciento extemporáneo por parte del INSABI”, expresó Bernal Gómez.

Por otro lado qué va pasar con la Secretaría de Salud, va a desaparecer, cuestionó, yo no lo veo viable, vemos cuáles son los planes de la federación pero el INSABI ya no tiene razón de ser ni la Secretaría, por ahora no le vamos a entrar nosotros, reiteró.

TE PUEDE INTERESAR

Fatiga crónica post COVID-19, hasta en el 30% de los casos: Salud Coahuila

“Por lo pronto no le vamos a entrar nosotros, además los otros estados han señalado que está en proceso y están batallando, hay muchas cosas que no veo viables pero es mi opinión personal veremos cómo se desenvuelve esto”, agregó el titular de la Secretaría.

Como se ha informado, el propósito del Gobierno Federal es que para 2024 los hospitales de Salud a cargo de los gobiernos de los estados se conviertan en hospitales del IMSS-Bienestar, lo que incluiría a los hospitales generales de Saltillo, Torreón, Monclova y Piedras Negras que están a cargo del gobierno de Coahuila, que pasarían a formar parte de ese programa.