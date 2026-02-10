Diputada propone hacer obligatorios los tres grados de preescolar en Coahuila

Coahuila
/ 10 febrero 2026
    La diputada propone establecer mesas de diálogo con la Secretaría de Educación Pública estatal para garantizar la obligatoriedad del nivel preescolar FOTO: ESPECIAL

La legisladora explicó que no cursar el nivel preescolar causa rezago en el aprendizaje

Tras advertir que no cursar de manera completa la educación preescolar puede generar rezago en el aprendizaje de niñas y niños, la diputada Magaly Hernández adelantó que impulsará que en Coahuila se establezca la obligatoriedad de los tres grados de este nivel como requisito para el ingreso a la educación primaria.

Fue a través de la máxima tribuna del estado cuando la legisladora destacó que no completar la educación preescolar puede tener efectos negativos a largo plazo en el desarrollo académico de los menores.

TE PUEDE INTERESAR: Crece matrícula en CECyTE Coahuila; el reto ahora es evitar la deserción escolar: Azucena Ramos

Según la diputada diversos estudios han demostrado que los niños que no asisten a los tres grados de preescolar presentan mayores dificultades para mantener la atención, adaptarse a cambios, seguir instrucciones y retener los contenidos aprendidos. Estos problemas se reflejan más adelante en su desempeño en la escuela primaria, afectando su capacidad para aprender de manera efectiva.

“Sería necesario hacer una mesa de diálogo con Secretaría de Educación Pública estatal y decirles que hagamos todo lo posible, sumemos esfuerzos para que si el niño no cursó primero y segundo, no pueda cursar tercero. Que se haga obligatorio los tres grados de preescolar”, señaló la legisladora

Agregó que este esfuerzo debe enfocarse en asegurar que los estudiantes adquieran las habilidades fundamentales para afrontar el desafío que implica el ingreso a la primaria. “Nos está pasando en el nivel de primaria que llegan sin escolaridad de preescolar a primero de primaria”, advirtió.

TE PUEDE INTERESAR: Beca Rita Cetina confirma primera etapa del registro para alumnos de primaria

Magaly Hernández cuestionó que los menores sean aceptados en primaria sin contar con el certificado de preescolar, y señaló que es urgente trabajar en soluciones que beneficien a los estudiantes y aseguren su correcto desarrollo académico.

En este contexto, la diputada hizo un llamado a la colaboración entre autoridades educativas, maestros y familias para garantizar que todos los niños y niñas cuenten con una formación preescolar completa.

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

