Durante 18 días inhábiles habrá servicio parcial en diferentes áreas del Poder Judicial de Coahuila

Todo el personal adscrito a los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancias, así como las áreas administrativas del Poder Judicial, disfrutan de un periodo de 18 días inhábiles.

A este lapso se agregan este domingo y el sábado pasado, con lo que el aparato de justicia en la entidad contará con un total de 18 días de descanso.

De acuerdo con lo legalmente establecido y acuerdos tomados por las instancias respectivas, las actividades se reanudarán el próximo 7 de enero.

En lo particular, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado (SEFIRC) declaró 16 días inhábiles a partir del mañana lunes 22 de diciembre. El acuerdo entró en vigor una vez publicado en el Periódico Oficial.

En este periodo, que concluirá el miércoles 6 de enero, “no correrán los plazos” previstos en la ley, “salvo aquellos casos de extrema urgencia y que por su misma naturaleza así lo ameriten”, señala el acuerdo emitido por dicha dependencia.

No obstante, para este periodo vacacional de invierno en el Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza (PJECZ) se han establecido guardias estratégicas, a fin de no interrumpir servicios esenciales.

De acuerdo con la Circular 06-2025 y el programa de guardias del Consejo de la Judicatura, las labores se reanudan formalmente el miércoles 7 de enero de 2026. Durante el asueto, las siguientes áreas mantendrán personal de guardia:

Para la materia penal (sistema acusatorio y oral), a saber, el área con mayor actividad en días inhábiles, estarán operando los Juzgados de Primera Instancia en Materia Penal, que mantienen guardias de 24 horas para atender audiencias de control de detención, formulación de imputación y medidas cautelares.

También habrá guardia en los centros de justicia penal de todos los distritos: Saltillo, Torreón, Monclova, Piedras Negras, etcétera, con personal rotativo.

En cuanto a la materia familiar (casos urgentes), se designan juzgados para atender: órdenes de protección: casos de violencia familiar que requieran medidas de urgencia, y depósito de personas y pensiones alimenticias: Trámites que no pueden esperar a la reanudación de plazos procesales.

Respecto de la Oficialía de Partes de Términos, en cada distrito judicial existe una oficialía de guardia para recibir promociones de término (aquellas que vencen precisamente en esos días inhábiles) y recursos que por ley deben interponerse en plazos estrictos.

Por lo que toca a las áreas administrativas y de apoyo, habrá atención en el Instituto de Servicios Penales y Defensoría Pública, esto es, para garantizar el derecho a la defensa de quienes sean detenidos durante el periodo.

Y, en cuanto a los centros de medios alternos de solución de controversias, algunos mantienen personal mínimo para mediaciones urgentes, en tanto, la administración judicial estará al pendiente de la logística y seguridad de edificios.