Ejercitarse sin chequeo previo: un riesgo silencioso para la salud

Iniciar una rutina de ejercicio es una de las decisiones más positivas para la salud; sin embargo, hacerlo sin una evaluación médica previa puede representar riesgos importantes, especialmente para quienes han permanecido inactivos por largos periodos. Especialistas advierten que el entusiasmo por “ponerse en forma” no debe sustituir la prevención, ya que el ejercicio mal planificado puede derivar en lesiones, descompensaciones y problemas cardiovasculares.

Uno de los principales errores es comenzar a entrenar sin conocer el estado real de salud. Personas con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, problemas cardiacos o lesiones previas, así como mayores de 40 años, deberían acudir primero a una valoración médica. Un chequeo básico puede detectar condiciones que, bajo esfuerzo físico intenso, podrían agravarse de manera súbita.

El cuerpo suele enviar señales claras cuando algo no va bien. Dolor agudo, mareos, náuseas, falta de aire excesiva o palpitaciones no deben ignorarse ni normalizarse como parte del esfuerzo. Continuar entrenando pese a estos síntomas incrementa el riesgo de lesiones musculares, desmayos e incluso eventos cardiovasculares.

Otro riesgo frecuente es intentar compensar el tiempo perdido entrenando de forma excesiva desde el inicio. Pasar de una vida sedentaria a sesiones intensas aumenta la probabilidad de desgarres, tendinitis y sobrecarga articular. Lo recomendable es iniciar con sesiones de 10 a 20 minutos, tres veces por semana, y aumentar gradualmente la intensidad y duración, siguiendo la llamada “regla del 10 por ciento” semanal.

La elección incorrecta del tipo de ejercicio también puede provocar lesiones tempranas. Para principiantes, los especialistas recomiendan actividades de bajo impacto como caminar, andar en bicicleta estática o nadar. Los ejercicios con el propio peso corporal —como sentadillas básicas, desplantes cortos o planchas con apoyo— permiten fortalecer músculos sin someter al cuerpo a cargas excesivas.

Las rutinas extremas o las modas fitness sin supervisión representan otro foco de riesgo. Programas de alta intensidad o desafíos virales pueden ser contraproducentes para personas sin preparación física, ya que exigen niveles de resistencia y fuerza que el cuerpo aún no desarrolla, elevando la posibilidad de lesiones graves.

El calentamiento y el enfriamiento suelen ser pasos subestimados, pero son fundamentales para prevenir daños. Un calentamiento de cinco a diez minutos con movilidad articular y movimientos suaves prepara músculos y articulaciones para el esfuerzo. Al finalizar, el enfriamiento con estiramientos ayuda a reducir la rigidez, mejora la recuperación y disminuye el riesgo de contracturas.

Además, la hidratación y el descanso juegan un papel clave. Entrenar deshidratado o sin respetar tiempos de recuperación puede afectar el rendimiento y la salud general. Dormir adecuadamente y alternar días de ejercicio con descanso permite que el cuerpo se adapte y se fortalezca de forma segura.

Finalmente, expertos coinciden en que el ejercicio debe verse como un proceso gradual y personalizado. Escuchar al cuerpo, informarse y acudir a profesionales de la salud antes de iniciar una rutina no sólo previene riesgos, sino que garantiza que la actividad física cumpla su verdadero objetivo: mejorar la calidad de vida y no ponerla en peligro.