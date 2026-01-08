Ejercitarse sin chequeo previo: un riesgo silencioso para la salud

Coahuila
/ 8 enero 2026
    Ejercitarse sin chequeo previo: un riesgo silencioso para la salud
    Caminar, nadar o andar en bicicleta estática son opciones recomendadas para principiantes, ya que permiten activar el cuerpo de forma progresiva y reducir el riesgo de sobrecargas. FOTO: UNSPLASH

Realizar ejercicio sin un chequeo médico previo puede incrementar el riesgo de lesiones musculares y problemas cardiacos, sobre todo en personas que retoman la actividad física tras largos periodos de inactividad

Iniciar una rutina de ejercicio es una de las decisiones más positivas para la salud; sin embargo, hacerlo sin una evaluación médica previa puede representar riesgos importantes, especialmente para quienes han permanecido inactivos por largos periodos. Especialistas advierten que el entusiasmo por “ponerse en forma” no debe sustituir la prevención, ya que el ejercicio mal planificado puede derivar en lesiones, descompensaciones y problemas cardiovasculares.

Uno de los principales errores es comenzar a entrenar sin conocer el estado real de salud. Personas con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, problemas cardiacos o lesiones previas, así como mayores de 40 años, deberían acudir primero a una valoración médica. Un chequeo básico puede detectar condiciones que, bajo esfuerzo físico intenso, podrían agravarse de manera súbita.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quieres ser Policía Penitenciario o Investigador? La Secretaría de Seguridad de Coahuila busca nuevos elementos

El cuerpo suele enviar señales claras cuando algo no va bien. Dolor agudo, mareos, náuseas, falta de aire excesiva o palpitaciones no deben ignorarse ni normalizarse como parte del esfuerzo. Continuar entrenando pese a estos síntomas incrementa el riesgo de lesiones musculares, desmayos e incluso eventos cardiovasculares.

Otro riesgo frecuente es intentar compensar el tiempo perdido entrenando de forma excesiva desde el inicio. Pasar de una vida sedentaria a sesiones intensas aumenta la probabilidad de desgarres, tendinitis y sobrecarga articular. Lo recomendable es iniciar con sesiones de 10 a 20 minutos, tres veces por semana, y aumentar gradualmente la intensidad y duración, siguiendo la llamada “regla del 10 por ciento” semanal.

La elección incorrecta del tipo de ejercicio también puede provocar lesiones tempranas. Para principiantes, los especialistas recomiendan actividades de bajo impacto como caminar, andar en bicicleta estática o nadar. Los ejercicios con el propio peso corporal —como sentadillas básicas, desplantes cortos o planchas con apoyo— permiten fortalecer músculos sin someter al cuerpo a cargas excesivas.

Las rutinas extremas o las modas fitness sin supervisión representan otro foco de riesgo. Programas de alta intensidad o desafíos virales pueden ser contraproducentes para personas sin preparación física, ya que exigen niveles de resistencia y fuerza que el cuerpo aún no desarrolla, elevando la posibilidad de lesiones graves.

El calentamiento y el enfriamiento suelen ser pasos subestimados, pero son fundamentales para prevenir daños. Un calentamiento de cinco a diez minutos con movilidad articular y movimientos suaves prepara músculos y articulaciones para el esfuerzo. Al finalizar, el enfriamiento con estiramientos ayuda a reducir la rigidez, mejora la recuperación y disminuye el riesgo de contracturas.

Además, la hidratación y el descanso juegan un papel clave. Entrenar deshidratado o sin respetar tiempos de recuperación puede afectar el rendimiento y la salud general. Dormir adecuadamente y alternar días de ejercicio con descanso permite que el cuerpo se adapte y se fortalezca de forma segura.

Finalmente, expertos coinciden en que el ejercicio debe verse como un proceso gradual y personalizado. Escuchar al cuerpo, informarse y acudir a profesionales de la salud antes de iniciar una rutina no sólo previene riesgos, sino que garantiza que la actividad física cumpla su verdadero objetivo: mejorar la calidad de vida y no ponerla en peligro.

Temas


Bienestar
Ejercicio
Salud

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Dos caras de la corrupción

Dos caras de la corrupción
true

¿A las armas mexicanos con la 4T?
true

POLITICÓN: Presume Coahuila consolidación de su modelo de seguridad con resultados sostenidos en tres administraciones
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para retirar el respaldo de Estados Unidos a decenas de organizaciones internacionales, incluidas agencias de la ONU y acuerdos climáticos, reforzando su política de repliegue multilateral

Trump retira apoyo de Estados Unidos a 66 organismos internacionales y profundiza su alejamiento de la ONU

Un altercado en el desierto de Viesca, Coahuila, terminó con la muerte de un campesino y con la detención del legendario director, un hecho que selló el tramo final de su vida pública.

El día en que ‘El Indio’ Fernández mató a un campesino en el desierto de Coahuila
El presunto responsable fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público.

Era policía en Ramos Arizpe hombre señalado por la muerte de su madre en Saltillo; fue dado de baja de la corporación en 2007
Cada vez más gobiernos están implantando chatbots en las escuelas. Algunos expertos advierten de que estas herramientas podrían erosionar la enseñanza y el aprendizaje.

Los gigantes tecnológicos se apresuran a introducir la IA en las escuelas de todo el mundo
Barry J. Pollack, de 61 años, lidera la defensa de Nicolás Maduro tras su captura en Caracas

Abogado de Maduro, defendió a Julian Assange y más casos complejos internacionales