El desafío de asegurar la vejez: cuestan a adultos mayores hasta $280 mil al año gastos médicos

En medio de la discusión del proyecto legislativo para regular a las compañías aseguradoras en México, los adultos mayores enfrentan un reto financiero crítico, pues tienen que desembolsar -en algunos casos- más de 200 mil pesos al año para tener cobertura médica privada.

VANGUARDIA tuvo acceso a pólizas de seguros médicos de personas de la tercera edad, quienes enfrentan, además de altos precios que se disparan por la denominada “inflación médica”, el rechazo por parte de algunas empresas aseguradoras.

El costo de la salud no solo aumenta por la edad, sino también por la inflación médica. En tanto la inflación general en el País se sitúa en torno al cuatro por ciento, el incremento anual en honorarios, medicamentos y servicios hospitalarios ronda entre el 12 y el 15 por ciento.

BRECHA EN COSTOS

Por ejemplo, una póliza de gastos médicos mayores que una persona contrató desde su juventud, ahora con 70 años de edad, ronda los 200 mil pesos anuales, pues la prima sufre ajustes año con año conforme avanza la edad del asegurado con cobertura para enfermedades crónico degenerativas.

El señor Ignacio, usuario del servicio de gastos médicos mayores, indicó que uno de los principales obstáculos para la tercera edad es que las compañías de seguros ya no aceptan a personas mayores de 65 años que buscan contratarlos por primera vez.

Esta restricción deja a una gran parte de la población desprotegida, obligándola a buscar alternativas específicas como los denominados “planes de salud” que, aunque ofrecen atención privada, no funcionan bajo la misma lógica que una póliza tradicional. Es decir, estos esquemas de salud sólo ofrecen cobertura en accidentes.

Es vital que los usuarios comprendan que los planes disponibles para adultos mayores por primera vez no sustituyen a una póliza de gastos médicos mayores tradicional.

De acuerdo con información proporcionada por agentes de seguros a este medio, a diferencia de las pólizas que se traen “arrastrando” desde la juventud, estos paquetes no cubren enfermedades degenerativas o crónicas ya establecidas.

También explicaron que existen opciones como los planes Óptimo, Avanzado o Intermedio, donde lo que varía es la capacidad de cobertura y suma asegurada, pero la restricción de no contratarlos cuando ya están enfermos es igual para todos.

EN VILO REGULACIÓN

Estaba previsto que el 28 de abril pasado se discutiera en la Cámara de Diputados una iniciativa que, entre otras cosas, busca regular los precios de las empresas aseguradoras en México, sin embargo se pospuso el análisis en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, sin que se haya fijado una nueva fecha.

El autor de la iniciativa, el legislador coahuilense Jericó Abramo Masso, atribuyó la pausa del proceso legislativo de la reforma a posibles presiones de las aseguradoras.