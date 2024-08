El futuro es hoy: presenta Tec de Monterrey conferencias sobre Filosofía e IA en Saltillo

El profesor del Rochester Institute of Technology planteó problemáticas respecto a la ética, la filosofía e incluso el derecho que tendrían las IA si se les comienza a considerar “personas artificiales”

El Campus Saltillo del Tec de Monterrey recibió al profesor de tiempo completo del Rochester Institute of Technology (RIT) la mañana de este lunes 12 de agosto para su ponencia “Mente e Inteligencia Artificial”.

Dentro de las posibilidades y desafíos que supone actualmente el uso de la IA en el mundo, Aguilar propuso que uno de los primeros desafíos es la creación de una conciencia artificial, es decir, que no requiere materia biológica para tener inteligencia.

Es precisamente sobre el aterrizaje de esas posibilidades que se centrarán sus charlas sobre el mismo tema, que se efectuarán este martes 13 y miércoles 14 de agosto a las 11:30 horas en la sala C del Auditorio.

Durante su charla ante estudiantes y público en general, Aguilar no solo hizo un breve recuento sobre los antecedentes de la IA y de la inteligencia misma, si no además trazó las posibilidades y desafíos que enfrenta el mundo actual sobre esta tecnología.

“Si estos sistemas de IA llegan a exhibir conciencia, nuestra comprensión de lo que es la mente y la conciencia se van a ver afectadas profundamente”.

“Para aquellos que creían que la mente y la conciencia era solo un producto biológico, por no hablar quizá de un diseño divino, pues nos vamos a topar con el hecho de que no es así. En otras palabras, que es perfectamente posible tener mentes con conciencia que no son ni siquiera biológicas. Si efectivamente tenemos una conciencia artificial equivalente a la nuestra, pues tenemos una persona artificial”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: El lado oscuro de la expansión urbana en Saltillo: Misión Cerritos y tres colonias más... a la deriva

Sin embargo, también añadió que a partir de ese punto surgen nuevos dilemas, pues una persona es una entidad sujeta a derechos que merecen ser respetados.

“¿Qué hacer si de repente más adelante, en cinco o 10 años, surge un sistema que tiene todas estas características y que exige no ser desconectada, así como no desconectamos a una persona?”, planteó Aguilar.

Otro de los desafíos de la IA que planteó el académico es el que los sistemas sean agentes autónomos y, por lo tanto, comiencen a establecer metas, razones sobre sus acciones y tengan libre albedrío y tengan la responsabilidad moral de sus acciones.

“Si esto llega a pasar, una de las grandes preguntas es si su actuar, su ejercicio de la autonomía, va a estar de acuerdo con lo que nosotros queremos que hagan. Si su agencia está en concordancia con los intereses humanos, así de simple. Esos son problemas que me parecen enormemente serios”, mencionó Aguilar.

Además, planteó que uno de los problemas más serios a los que se enfrenta la humanidad es la creación de Inteligencia Artificial General, es decir, posibilidades prácticas y acciones insospechadas o fuera de control y comprensión para el ser humano.