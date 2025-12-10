Tras la captura de ‘Limones’, dirigente de la CATEM sale a limpiar su nombre

Noticias
/ 10 diciembre 2025
    Tras la captura de ‘Limones’, dirigente de la CATEM sale a limpiar su nombre
    Exige que se atienda únicamente la información oficial emitida por las autoridades federales. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


política

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


CATEM

Luego de la detención de un presunto operador financiero de un grupo criminal en Durango, el rechazó cualquier relación con su organización sindical

CDMX.- El diputado federal de Morena, Pedro Haces Barba, negó que Edgar “N”, alias “Limones”, integrante del grupo delictivo “Los Cabrera” y detenido este miércoles en Durango por delitos de extorsión, tenga algún vínculo con la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

A través de sus redes sociales, el también secretario general de la CATEM llamó a la ciudadanía a atender únicamente la información oficial emitida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al subrayar que en los reportes gubernamentales “en ningún momento se establece relación alguna con nuestra organización”.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum celebra prohibición de vapeadores; venta será castigada con hasta ocho años de prisión

Haces Barba sostuvo que la Confederación que encabeza está integrada por “cientos de miles de trabajadoras y trabajadores que se esfuerzan de manera honesta todos los días”, por lo que —dijo— no permitirá que la desinformación afecte la imagen ni la integridad del sindicato.

“Frente a la desinformación que circula, quiero ser absolutamente claro: Edgar ‘N’, alias ‘Limones’, no tiene ni ha tenido ningún vínculo con la CATEM”, reiteró el legislador morenista.

TE PUEDE INTERESAR: Dice Adán Augusto que negoció precio más barato de libros de AMLO para regalar a senadores

El dirigente sindical también felicitó a las autoridades federales y a la SSPC, encabezada por Omar García Harfuch, por la detención del presunto delincuente, al considerar que se trata de un golpe relevante contra las redes de extorsión en el país.

En un video difundido en sus plataformas digitales, Haces insistió en su deslinde: “Como dirigente de la CATEM niego rotundamente que el señor ‘Limones’ pertenezca a esta gran Confederación. La CATEM es la Confederación de la productividad, moderna y que impulsa todos los días los factores de la producción. No se equivoquen: ‘Limones’ no es CATEM”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Tipifica la violencia ácida como delito autónomo con sanciones de hasta 15 años de prisión

Por la mañana, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó sobre la captura de Edgar “Limones” y destacó que su detención representa un golpe a las redes de extorsión, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con la dependencia federal, el detenido era investigado por extorsionar a comerciantes y ganaderos, además de operar las finanzas del grupo delictivo al que pertenece. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó operaciones irregulares vinculadas con extorsión y fraude.

El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades federales, mientras el dirigente sindical reiteró que su organización seguirá actuando con legalidad, transparencia y en defensa de los derechos laborales. Con información de El Universal

Temas


política

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


CATEM

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Detienen a “El Limones”, pieza clave de Los Cabrera. García Harfuch agradece a Coahuila su colaboración. Operativo federal logra asegurar armas y frenar una red de extorsión en La Laguna.

García Harfuch agradece al Gobierno de Coahuila por colaborar en detención de integrante de ‘Los Cabrera’
También la reconoce como una “científica destacada con un doctorado en ingeniería energética”.

Sheinbaum, entre las cinco mujeres más poderosas del planeta
La OPS advierte aumento de la influenza H3N2 en el hemisferio norte. México debe reforzar vacunación, vigilancia y prevención ante este subtipo altamente contagioso. Conoce síntomas, riesgos y medidas clave.

‘Súper Gripe’ amenaza a México; reportan casos en EU y Europa ¿Cómo se contagia?
Momento. El puertorriqueño vuelve a México con su gira mundial y un montaje completo que incluye la emblemática casita.

Bad Bunny regresa con todo a México: inicia maratón de 8 conciertos en CDMX
Pese a que en la Ley Federal del Trabajo el 12 de diciembre no es considerado un día de descanso obligatorio, hay todo un sector laboral que sí descansará

Estos trabajadores no laborarán el 12 de diciembre en México
Sheinbaum confirma nuevas reuniones con EU para definir el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944. México busca un acuerdo justo sin afectar su abasto hídrico y evitar aranceles.

Aún no se tiene resolución tras Ley de Aguas; habrá reuniones: Sheinbaum
César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, cuando fue extraditado a México desde Estados Unidos.

Dictan prisión preventiva a exgobernador César Duarte por desvío

Los organizadores dijeron que ella había “hecho todo lo posible para asistir a la ceremonia de hoy”, pero que “su viaje implicaba un peligro extremo”.

Hija de María Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz por la seguridad de su madre