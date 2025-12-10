Tras la captura de ‘Limones’, dirigente de la CATEM sale a limpiar su nombre

CDMX.- El diputado federal de Morena, Pedro Haces Barba, negó que Edgar “N”, alias “Limones”, integrante del grupo delictivo “Los Cabrera” y detenido este miércoles en Durango por delitos de extorsión, tenga algún vínculo con la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

A través de sus redes sociales, el también secretario general de la CATEM llamó a la ciudadanía a atender únicamente la información oficial emitida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al subrayar que en los reportes gubernamentales “en ningún momento se establece relación alguna con nuestra organización”.

Haces Barba sostuvo que la Confederación que encabeza está integrada por “cientos de miles de trabajadoras y trabajadores que se esfuerzan de manera honesta todos los días”, por lo que —dijo— no permitirá que la desinformación afecte la imagen ni la integridad del sindicato.

“Frente a la desinformación que circula, quiero ser absolutamente claro: Edgar ‘N’, alias ‘Limones’, no tiene ni ha tenido ningún vínculo con la CATEM”, reiteró el legislador morenista.

El dirigente sindical también felicitó a las autoridades federales y a la SSPC, encabezada por Omar García Harfuch, por la detención del presunto delincuente, al considerar que se trata de un golpe relevante contra las redes de extorsión en el país.

En un video difundido en sus plataformas digitales, Haces insistió en su deslinde: “Como dirigente de la CATEM niego rotundamente que el señor ‘Limones’ pertenezca a esta gran Confederación. La CATEM es la Confederación de la productividad, moderna y que impulsa todos los días los factores de la producción. No se equivoquen: ‘Limones’ no es CATEM”, afirmó.

Por la mañana, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó sobre la captura de Edgar “Limones” y destacó que su detención representa un golpe a las redes de extorsión, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con la dependencia federal, el detenido era investigado por extorsionar a comerciantes y ganaderos, además de operar las finanzas del grupo delictivo al que pertenece. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó operaciones irregulares vinculadas con extorsión y fraude.

El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades federales, mientras el dirigente sindical reiteró que su organización seguirá actuando con legalidad, transparencia y en defensa de los derechos laborales. Con información de El Universal