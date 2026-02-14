El saltillense Augusto Ramos Melo se perfila para presidir CANACAR

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 14 febrero 2026
    El saltillense Augusto Ramos Melo se perfila para presidir CANACAR
    Augusto Ramos Melo aspira a dirigir la Canacar a nivel nacional. FOTO: FACEBOOK

El proceso electoral se realizó el 13 de febrero en las delegaciones del País; los resultados preliminares están en formalización

El saltillense Augusto Ramos Melo registra una tendencia favorable en la elección para la presidencia nacional de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), realizada el viernes 13 de febrero en las distintas delegaciones del País.

La planilla encabezada por Ramos Melo, bajo el lema “Hechos que dan resultados”, plantea una agenda centrada en la seguridad en carreteras, la atención al déficit de operadores y el fortalecimiento de la relación y las negociaciones con el Gobierno Federal.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Todos por La más chida’ beneficia a más de 8 mil 500 personas en Ramos Arizpe

Miguel Ángel Martínez Millán, actual presidente del organismo, expresó a través de sus redes sociales una felicitación al candidato ganador y anunció el inicio de una transición ordenada y transparente, en un marco de unidad y fortalecimiento institucional.

“El proceso se desarrolló en estricto apego a los estatutos y al reglamento de elecciones, bajo los principios de legalidad, orden y transparencia. Los resultados preliminares se encuentran en proceso de formalización conforme a la normatividad interna vigente”, señaló.

Canacar reiteró su compromiso con la institucionalidad, la cohesión del sector y el desarrollo del autotransporte de carga en México.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Transporte

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


Canacar

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
AMLO: Adulado

AMLO: Adulado
true

POLITICÓN: El ruido vino desde adentro... y cayó Marx Arriaga
Coahuila tiene la novena tasa más alta de matrimonios y la cuarta más alta de divorcios por cada mil habitantes en México.

Figura Coahuila en el top 10 de matrimonios... y en el de divorcios
Autoridades de diferentes órdenes realizaron el operativo

Catean agencia de viajes en Saltillo
Clínicas particulares y farmacias de Saltillo indicaron que actualmente no cuentan con la vacuna contra el sarampión.

Vacuna contra el sarampión no está disponible actualmente en clínicas y farmacias privadas de Saltillo
El sindicato titular del contrato colectivo exigirá condiciones justas para los trabajadores.

Monclova: autorizan al sindicato estar en la subasta que definirá el futuro de AHMSA
El “oído de avión” es un término genérico que engloba diversos síntomas.

Por qué duelen los oídos en los aviones y cómo prevenirlo
Despertarse con energía no depende únicamente de la cantidad de horas dormidas, sino de la calidad del descanso.

¿Te despiertas agotado? El celular sabotea tu sueño