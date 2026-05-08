Empleo adolescente en Coahuila debe cumplir reglas y condiciones seguras

La Secretaría del Trabajo de Coahuila expide cada año alrededor de 3 mil permisos laborales para adolescentes de entre 15 y 17 años, informó la titular de la dependencia, Nazira Zogbi Castro. La funcionaria explicó que estos procesos se realizan bajo los lineamientos de la Ley Federal del Trabajo y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con el objetivo de garantizar que las y los jóvenes laboren en condiciones adecuadas y sin afectar su desarrollo académico.

Detalló que, para otorgar la autorización, es obligatorio que los adolescentes continúen sus estudios, cuenten con el consentimiento de sus padres o tutores y que el centro laboral haya sido previamente inspeccionado para verificar condiciones seguras. Además, recordó que la legislación únicamente permite que los menores desempeñen actividades autorizadas y con jornadas máximas de seis horas diarias. Zogbi Castro aclaró que existen casos distintos al trabajo formal, particularmente cuando menores realizan actividades en cruceros o solicitan dinero en la vía pública, situaciones que no son reconocidas como empleo conforme a la ley. Indicó que la Organización Internacional del Trabajo clasifica estos casos como mendicidad infantil, por lo que requieren atención inmediata por parte de las autoridades.

Ante ello, señaló que la Secretaría del Trabajo mantiene coordinación permanente con la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) y con los municipios para intervenir cuando se detectan menores en condiciones de vulnerabilidad o riesgo. La funcionaria agregó que las acciones no solo contemplan el retiro de niñas, niños y adolescentes de estos espacios, sino también el acompañamiento a las familias mediante apoyos sociales y alternativas laborales para padres o tutores. Asimismo, explicó que en algunos casos se brinda seguimiento especial a personas que permanecen temporalmente en la entidad para evitar que los menores continúen expuestos a condiciones inadecuadas. Finalmente, subrayó que todas las estrategias implementadas por el Gobierno de Coahuila tienen como prioridad proteger la integridad, seguridad y derechos de la niñez y adolescencia.

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