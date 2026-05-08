Empleo adolescente en Coahuila debe cumplir reglas y condiciones seguras

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Empleo adolescente en Coahuila debe cumplir reglas y condiciones seguras
    La Secretaría del Trabajo de Coahuila emite alrededor de 3 mil permisos laborales para adolescentes cada año. ESPECIAL

Autoridades supervisan y coordinan acciones contra mendicidad infantil en la entidad

La Secretaría del Trabajo de Coahuila expide cada año alrededor de 3 mil permisos laborales para adolescentes de entre 15 y 17 años, informó la titular de la dependencia, Nazira Zogbi Castro.

La funcionaria explicó que estos procesos se realizan bajo los lineamientos de la Ley Federal del Trabajo y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con el objetivo de garantizar que las y los jóvenes laboren en condiciones adecuadas y sin afectar su desarrollo académico.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/esperaran-comunicado-oficial-sobre-reduccion-de-calendario-escolar-impactaria-a-500-mil-alumnos-de-educacion-basica-en-coahuila-NB20569334

Detalló que, para otorgar la autorización, es obligatorio que los adolescentes continúen sus estudios, cuenten con el consentimiento de sus padres o tutores y que el centro laboral haya sido previamente inspeccionado para verificar condiciones seguras.

Además, recordó que la legislación únicamente permite que los menores desempeñen actividades autorizadas y con jornadas máximas de seis horas diarias.

Zogbi Castro aclaró que existen casos distintos al trabajo formal, particularmente cuando menores realizan actividades en cruceros o solicitan dinero en la vía pública, situaciones que no son reconocidas como empleo conforme a la ley.

Indicó que la Organización Internacional del Trabajo clasifica estos casos como mendicidad infantil, por lo que requieren atención inmediata por parte de las autoridades.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/ahmsa-no-se-nos-olvida-manolo-jimenez-insiste-en-esquema-atractivo-para-reactivar-la-acerera-CD20546051

Ante ello, señaló que la Secretaría del Trabajo mantiene coordinación permanente con la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) y con los municipios para intervenir cuando se detectan menores en condiciones de vulnerabilidad o riesgo.

La funcionaria agregó que las acciones no solo contemplan el retiro de niñas, niños y adolescentes de estos espacios, sino también el acompañamiento a las familias mediante apoyos sociales y alternativas laborales para padres o tutores.

Asimismo, explicó que en algunos casos se brinda seguimiento especial a personas que permanecen temporalmente en la entidad para evitar que los menores continúen expuestos a condiciones inadecuadas.

Finalmente, subrayó que todas las estrategias implementadas por el Gobierno de Coahuila tienen como prioridad proteger la integridad, seguridad y derechos de la niñez y adolescencia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Trabajo
trabajadores

Organizaciones


SETRA

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Economía, en peligro

Economía, en peligro
CUARTOSCURO

México: ¿Extraditar o resistir?
true

POLITICÓN: Teme Morena en Coahuila costo electoral por narcoacusaciones de EU

Familiares señalaron que horas antes habían convivido con la víctima y no detectaron alguna situación que hiciera pensar en una posible tragedia.

Hallan sin vida a hombre dentro de su vivienda en Ramos Arizpe

Mayra Valdés, titular de la Secretaría de las Mujeres, mencionó que Coahuila cuenta actualmente con 633 espacios seguros denominados Puntos Violeta.

Prevén aumento de violencia familiar por altas temperaturas en Coahuila
La Secretaría de las Mujeres aseguró que en Coahuila la violencia vicaria siempre se ha aplicado exclusivamente para proteger a mujeres.

Respalda Secretaría de las Mujeres fallo sobre violencia vicaria en Coahuila
La OMS aseguró que el riesgo para la población de las Islas Canarias cuando llegue a este territorio el crucero en el que se ha declarado un brote de hantavirus es bajo y consideró que atender a los pasajeros que se encuentran en el crucero es un deber moral.

La OMS anticipa brote ‘limitado’ de hantavirus mientras se busca a más infectados
Un petrolero (izquierda) y un barco con autos, fondeados en el golfo de Omán, cerca del estrecho de Ormuz, vistos desde las costas de Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos, informó AP.

Emiratos reporta un ataque mientras se pone a prueba el alto al fuego en la guerra con Irán