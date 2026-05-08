Esperarán comunicado oficial sobre reducción de calendario escolar; impactaría a 500 mil alumnos de educación Básica en Coahuila

Así lo informó Hugo Iván Lozano, subsecretario de Educación Básica, pues dijo que hasta el momento no les ha llegado el comunicado oficial, mismo que es con el que se rigen y organizan los ajustes necesarios.

La Secretaría de Educación Pública en Coahuila esperará al comunicado oficial de la SEP federal, para ajustar el calendario escolar 2025-2026, después de que se diera a conocer la reducción a causa del Mundial de Futbol y de la ola de calor.

Mencionó que en Coahuila existen 4 mil planteles de educación Básica que albergan más de 500 mil alumnos. “Estamos pidiendo el comunicado oficial de la SEP, hasta que esté, no podemos emitir”, comentó.

Recordó que el calendario oficial marca 185 días hábiles para alumnas y alumnos, por lo que destacó la necesidad de trabajar los días de manera afectiva.

Ante las diferentes reacciones, sobre todo de padres de familia de criticar la decisión de reducir el ciclo escolar, comentó que respetan cada opinión.

“Es entendible, pero seguiremos reforzando el trabajo con nuestros maestros y maestras. Es un esfuerzo de todos”, finalizó.