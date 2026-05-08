Esperarán comunicado oficial sobre reducción de calendario escolar; impactaría a 500 mil alumnos de educación Básica en Coahuila

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Torreón
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    Esperarán comunicado oficial sobre reducción de calendario escolar; impactaría a 500 mil alumnos de educación Básica en Coahuila
    La Subsecretaría de Educación Básica afirma que hasta el momento no les ha llegado el comunicado oficial para recortar el ciclo escolar. CORTESÍA

Recordó la Sedu que el calendario oficial marca 185 días hábiles para alumnas y alumnos, por lo que destacó la necesidad de trabajar los días de manera afectiva

La Secretaría de Educación Pública en Coahuila esperará al comunicado oficial de la SEP federal, para ajustar el calendario escolar 2025-2026, después de que se diera a conocer la reducción a causa del Mundial de Futbol y de la ola de calor.

Así lo informó Hugo Iván Lozano, subsecretario de Educación Básica, pues dijo que hasta el momento no les ha llegado el comunicado oficial, mismo que es con el que se rigen y organizan los ajustes necesarios.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/aplica-coahuila-cambios-al-calendario-escolar-ante-anuncio-de-la-sep-BD20549679

Mencionó que en Coahuila existen 4 mil planteles de educación Básica que albergan más de 500 mil alumnos. “Estamos pidiendo el comunicado oficial de la SEP, hasta que esté, no podemos emitir”, comentó.

Recordó que el calendario oficial marca 185 días hábiles para alumnas y alumnos, por lo que destacó la necesidad de trabajar los días de manera afectiva.

Ante las diferentes reacciones, sobre todo de padres de familia de criticar la decisión de reducir el ciclo escolar, comentó que respetan cada opinión.

“Es entendible, pero seguiremos reforzando el trabajo con nuestros maestros y maestras. Es un esfuerzo de todos”, finalizó.

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Francisco Rodríguez

Francisco Rodríguez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad La Salle Laguna y maestro en Periodismo digital por la Universidad de Guadalajara. Es editor y reportero de Semanario, el suplemento de periodismo de investigación de Vanguardia, y es autor de la columna Reflector.

Ha recibido diferentes reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación y posteriormente Rostros por la Igualdad, mención en los premios de la SIP y del Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, entre otros.

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