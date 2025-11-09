En Coahuila, avanza la profesionalización docente con el programa Level Up

    En Coahuila, avanza la profesionalización docente con el programa Level Up
    La inauguración de este evento fue encabezada por Paola Rodríguez, presidenta honoraria de Inspira Coahuila. Foto: Especial

Más de 500 maestros de inglés participan en el Encuentro Estatal organizado por Inspira y la Secretaría de Educación

Con la participación de más de 500 maestras y maestros de todas las regiones del estado, el Gobierno de Coahuila, a través de la Oficina Inspira y en coordinación con la Secretaría de Educación, llevó a cabo el Encuentro Estatal de Docentes de Inglés, como parte del programa integral Level Up, orientado a fortalecer la enseñanza del idioma y elevar la calidad educativa en las aulas.

El evento se realizó en la Gran Sala de la Universidad Autónoma de Coahuila, campus Arteaga, donde se congregaron docentes de distintos niveles educativos —desde primaria hasta universidad— para actualizar sus conocimientos en metodologías y herramientas de enseñanza, además de compartir experiencias y buenas prácticas.

Durante la inauguración, Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, destacó la importancia de ofrecer capacitación constante y de dotar a los docentes de los recursos necesarios para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje exitoso.

Más de 500 maestros de las diferentes regiones de la entidad acudieron a este evento en el campus de la UAdeC en Arteaga. Foto: Especial

“Este encuentro reúne y da soporte a los diferentes pilares de Level Up, como la capacitación, el acompañamiento constante y la implementación de nuevas metodologías, todo con el objetivo de alcanzar mejores resultados con nuestras niñas y niños”, expresó Rodríguez López.

El evento contó con la presencia del secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, y con la participación de ponentes nacionales e internacionales de amplia trayectoria, lo que permitió consolidar la jornada como una plataforma de desarrollo profesional y colaboración entre el magisterio.

Rodríguez López adelantó que el Encuentro Estatal de Docentes de Inglés se llevará a cabo de manera anual, con el propósito de mantener un proceso continuo de actualización y de atender los temas que los propios maestros consideran prioritarios.

La meta de este programa estatal es reforzar la enseñanza del idioma inglés en las escuelas. Foto: Especial

Estas acciones, impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, forman parte de la estrategia Impulso Educativo, que busca que los estudiantes coahuilenses egresen mejor preparados para competir en un entorno global.

“La meta es que nuestras y nuestros jóvenes tengan más y mejores oportunidades, y que puedan convertirse en ciudadanos del mundo”, concluyó Rodríguez López.

