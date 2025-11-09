En Coahuila, avanza la profesionalización docente con el programa Level Up

Con la participación de más de 500 maestras y maestros de todas las regiones del estado, el Gobierno de Coahuila, a través de la Oficina Inspira y en coordinación con la Secretaría de Educación, llevó a cabo el Encuentro Estatal de Docentes de Inglés, como parte del programa integral Level Up, orientado a fortalecer la enseñanza del idioma y elevar la calidad educativa en las aulas.

El evento se realizó en la Gran Sala de la Universidad Autónoma de Coahuila, campus Arteaga, donde se congregaron docentes de distintos niveles educativos —desde primaria hasta universidad— para actualizar sus conocimientos en metodologías y herramientas de enseñanza, además de compartir experiencias y buenas prácticas.

Durante la inauguración, Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, destacó la importancia de ofrecer capacitación constante y de dotar a los docentes de los recursos necesarios para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje exitoso.