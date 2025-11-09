En Coahuila, avanza la profesionalización docente con el programa Level Up
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Más de 500 maestros de inglés participan en el Encuentro Estatal organizado por Inspira y la Secretaría de Educación
Con la participación de más de 500 maestras y maestros de todas las regiones del estado, el Gobierno de Coahuila, a través de la Oficina Inspira y en coordinación con la Secretaría de Educación, llevó a cabo el Encuentro Estatal de Docentes de Inglés, como parte del programa integral Level Up, orientado a fortalecer la enseñanza del idioma y elevar la calidad educativa en las aulas.
El evento se realizó en la Gran Sala de la Universidad Autónoma de Coahuila, campus Arteaga, donde se congregaron docentes de distintos niveles educativos —desde primaria hasta universidad— para actualizar sus conocimientos en metodologías y herramientas de enseñanza, además de compartir experiencias y buenas prácticas.
TE PUEDE INTERESAR: Buscan fortalecer con Level Up enseñanza de inglés en mil 100 escuelas de Coahuila
Durante la inauguración, Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, destacó la importancia de ofrecer capacitación constante y de dotar a los docentes de los recursos necesarios para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje exitoso.
“Este encuentro reúne y da soporte a los diferentes pilares de Level Up, como la capacitación, el acompañamiento constante y la implementación de nuevas metodologías, todo con el objetivo de alcanzar mejores resultados con nuestras niñas y niños”, expresó Rodríguez López.
El evento contó con la presencia del secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, y con la participación de ponentes nacionales e internacionales de amplia trayectoria, lo que permitió consolidar la jornada como una plataforma de desarrollo profesional y colaboración entre el magisterio.
TE PUEDE INTERESAR: Coahuila lanza Level Up, estrategia estatal para fortalecer el aprendizaje del inglés
Rodríguez López adelantó que el Encuentro Estatal de Docentes de Inglés se llevará a cabo de manera anual, con el propósito de mantener un proceso continuo de actualización y de atender los temas que los propios maestros consideran prioritarios.
Estas acciones, impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, forman parte de la estrategia Impulso Educativo, que busca que los estudiantes coahuilenses egresen mejor preparados para competir en un entorno global.
“La meta es que nuestras y nuestros jóvenes tengan más y mejores oportunidades, y que puedan convertirse en ciudadanos del mundo”, concluyó Rodríguez López.