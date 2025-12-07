En Coahuila, inauguran exposición ‘Navidad Mexicana’ en Palacio de Gobierno

    En Coahuila, inauguran exposición ‘Navidad Mexicana’ en Palacio de Gobierno
    Esta exposición está disponible en el Palacio de Gobierno de Coahuila, en el Centro de Saltillo. Foto: Especial

Paola Rodríguez, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, hace un llamado a disfrutar este espacio y vivir las fiestas decembrinas en paz y unidad

La presidenta honoraria de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez López, inauguró la exposición “Navidad Mexicana” en el Palacio de Gobierno e hizo un llamado a las familias coahuilenses a disfrutar este espacio que celebra las tradiciones decembrinas en un ambiente de paz y unidad.

La muestra forma parte de las actividades de Villamagia, el proyecto estatal que impulsa experiencias culturales y recreativas durante la temporada navideña. La exposición fue posible gracias al trabajo conjunto encabezado por Tatiana Villarreal Farías, Secretaria Privada del Ejecutivo y coordinadora del proyecto, en colaboración con diversos clubes de jardinería de la entidad.

Entre los colectivos participantes destacan Acanto Saltillo, Alcatraz Saltillo, Azalea Saltillo, Rosal Saltillo, Cenizo de Piedras Negras, Nogal de Monclova y Geranio de Torreón, cuyos equipos trabajaron en el diseño e identidad de los árboles exhibidos. Previo a la inauguración, sus presidentas sostuvieron un encuentro para explicar los elementos decorativos y el simbolismo de cada propuesta.

Rodríguez destacó que esta exposición busca ofrecer un espacio de disfrute accesible para todas las familias y fortalecer las tradiciones mexicanas que caracterizan la temporada.

Esta exposición se suma a Villamagia, como los atractivos navideños en los espacios públicos de la entidad. Foto: Especial

“Navidad Mexicana es un espacio para crear recuerdos en familia y celebrar nuestras costumbres en un entorno de armonía, en la casa de todos los coahuilenses que es el Palacio de Gobierno”, afirmó.

ARRANCA VILLAMAGIA EN EL ESTADO

La presidenta honoraria recordó que desde el 1 de diciembre y hasta el 6 de enero permanecerán abiertas las distintas sedes de Villamagia en Coahuila, donde niñas, niños y adultos podrán participar en actividades culturales y tomarse la tradicional fotografía con Santa Claus.

Con esta exposición, la entidad busca fortalecer las festividades navideñas. Foto: Especial

Los horarios para tomarse foto con el personaje navideño serán los siguientes:

Múzquiz: sábados y domingos a partir de las 19:00 horas.

Saltillo: viernes a domingo desde las 18:00 horas.

Parras: jueves a domingo a partir de las 17:00 horas.

Torreón: jueves a domingo desde las 19:30 horas.

Monclova: jueves a domingo a partir de las 18:00 horas.

Finalmente, se informó que las actividades culturales y recreativas de Villamagia se difundirán en las páginas oficiales de Facebook e Instagram del proyecto, donde se actualizarán los horarios y sedes de cada municipio.

