En Coahuila, inauguran exposición ‘Navidad Mexicana’ en Palacio de Gobierno

La presidenta honoraria de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez López, inauguró la exposición “Navidad Mexicana” en el Palacio de Gobierno e hizo un llamado a las familias coahuilenses a disfrutar este espacio que celebra las tradiciones decembrinas en un ambiente de paz y unidad.

La muestra forma parte de las actividades de Villamagia, el proyecto estatal que impulsa experiencias culturales y recreativas durante la temporada navideña. La exposición fue posible gracias al trabajo conjunto encabezado por Tatiana Villarreal Farías, Secretaria Privada del Ejecutivo y coordinadora del proyecto, en colaboración con diversos clubes de jardinería de la entidad.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo da la bienvenida a la temporada navideña con el encendido del pino en ‘Villamagia Coahuila 2025’

Entre los colectivos participantes destacan Acanto Saltillo, Alcatraz Saltillo, Azalea Saltillo, Rosal Saltillo, Cenizo de Piedras Negras, Nogal de Monclova y Geranio de Torreón, cuyos equipos trabajaron en el diseño e identidad de los árboles exhibidos. Previo a la inauguración, sus presidentas sostuvieron un encuentro para explicar los elementos decorativos y el simbolismo de cada propuesta.

Rodríguez destacó que esta exposición busca ofrecer un espacio de disfrute accesible para todas las familias y fortalecer las tradiciones mexicanas que caracterizan la temporada.