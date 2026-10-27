En el Centro Estatal del Adulto Mayor, entregan audiómetros para detectar sordera

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Coahuila
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    En el Centro Estatal del Adulto Mayor, entregan audiómetros para detectar sordera
    Especialistas realizan los estudios de audiometría para diagnosticar el nivel de pérdida auditiva de los pacientes. LUCÍA PÉREZ PAZ

El equipo, valuado en 100 mil pesos cada uno, fue donado al Centro Estatal del Adulto Mayor, a una unidad de Torreón y al Hospital Materno Infantil para beneficiar a 270 personas

Con el fin de identificar padecimientos auditivos en la población de la tercera edad, se llevó a cabo la entrega de audiómetros especializados que beneficiarán a 270 personas en Coahuila.

Los equipos fueron donados al Centro Estatal del Adulto Mayor, a una unidad en Torreón y al Hospital Materno Infantil, en gestión con el Patrimonio de la Beneficencia Pública, encabezado por Latife Burciaga.

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El titular de la Jurisdicción Sanitaria de la Región Sureste, Raymundo Zamarripa, indicó que con esta tecnología se reforzará la atención de las brigadas médicas que habitualmente reciben entre 30 y 40 pacientes por jornada.

Asimismo, se detalló que cada aparato auditivo tiene un valor estimado de 100 mil pesos y los audiómetros requieren un software especializado que no se produce en el país.

La incorporación de estos instrumentos no solo elevará la calidad de vida de los pacientes, sino que representará un alivio económico significativo para las familias beneficiadas.

EL IMPACTO DE LA PÉRDIDA AUDITIVA

De acuerdo con la Secretaría de Salud federal, el deterioro o pérdida auditiva consiste en la disminución de la capacidad para oír y constituye uno de los problemas de salud más frecuentes en las personas mayores.

$!Adultos mayores acuden a las jornadas de salud para recibir atención y detección de padecimientos.
Adultos mayores acuden a las jornadas de salud para recibir atención y detección de padecimientos. LUCÍA PÉREZ PAZ

Cifras del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) indican que aproximadamente una de cada tres personas de 65 a 74 años presenta algún nivel de pérdida de audición, proporción que se eleva a casi la mitad en la población de 75 años o más.

Esta condición dificulta seguir indicaciones médicas, responder a advertencias del entorno y mantener conversaciones, lo que suele derivar en frustración, aislamiento y sensación de soledad.

Entre las causas adquiridas destacan la degeneración de las células sensoriales, infecciones crónicas, traumatismos, el uso de ciertos medicamentos y la exposición prolongada a ruido excesivo.

La dependencia federal señala que, a pesar de que la mitad de los casos pueden prevenirse evitando ruidos fuertes y protegiendo los oídos, la valoración médica especializada resulta fundamental para lograr un diagnóstico oportuno y adaptar los audífonos o tratamientos adecuados a las necesidades de cada persona.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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