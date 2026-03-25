En incremento víctimas de la discriminación en Coahuila; ocupa cuarto lugar en el país

Los registros de víctimas y de incidencia delictiva presentados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que, en Coahuila, los casos de discriminación muestran una tendencia al alza. Este es el primer año en que el SESNSP da a conocer de manera pública tanto la cantidad de víctimas como los delitos de discriminación que son investigados por autoridades estatales, en el marco de los delitos contra la sociedad.

De acuerdo con los datos registrados, entre enero y febrero del presente año se iniciaron 21 carpetas de investigación por casos de discriminación. Estos casos pueden incluir actos en ámbitos laborales —como se ha observado con mayor frecuencia en Coahuila dentro de las causas penales—, así como situaciones relacionadas con el acceso a derechos y actos ocurridos en espacios públicos y privados.

A detalle, el informe de incidencia delictiva señala que en enero se registraron ocho denuncias que derivaron en la apertura de carpetas de investigación, mientras que en febrero la cifra aumentó a 13 casos. Un dato relevante es que, mientras en enero las ocho carpetas correspondieron a ocho víctimas, en febrero se identificaron al menos 16 víctimas en 13 carpetas de investigación, lo que sugiere que algunos casos involucraron a más de una persona afectada.

Estas cifras indican que, en Coahuila, el número de víctimas de discriminación se duplicó de un mes a otro. Con un total de 24 víctimas registradas en el primer bimestre del año, la entidad se posiciona como la cuarta a nivel nacional con mayor número de casos de discriminación, solo por debajo del Estado de México, con 324 víctimas; la Ciudad de México, con 191; e Hidalgo, con 29.

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