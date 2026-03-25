En incremento víctimas de la discriminación en Coahuila; ocupa cuarto lugar en el país

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Coahuila
/ 25 marzo 2026
    En incremento víctimas de la discriminación en Coahuila; ocupa cuarto lugar en el país
    Los casos incluyen discriminación laboral, acceso a derechos y en espacios públicos y privados ESPECIAL

La entidad ocupa el cuarto lugar nacional en víctimas de discriminación en el primer bimestre del año.

Los registros de víctimas y de incidencia delictiva presentados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que, en Coahuila, los casos de discriminación muestran una tendencia al alza.

Este es el primer año en que el SESNSP da a conocer de manera pública tanto la cantidad de víctimas como los delitos de discriminación que son investigados por autoridades estatales, en el marco de los delitos contra la sociedad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/cerro-coahuila-2025-con-14-denuncias-por-discriminacion-AE18944510

De acuerdo con los datos registrados, entre enero y febrero del presente año se iniciaron 21 carpetas de investigación por casos de discriminación.

Estos casos pueden incluir actos en ámbitos laborales —como se ha observado con mayor frecuencia en Coahuila dentro de las causas penales—, así como situaciones relacionadas con el acceso a derechos y actos ocurridos en espacios públicos y privados.

$!El número de víctimas se duplicó de un mes a otro.
El número de víctimas se duplicó de un mes a otro. IA

A detalle, el informe de incidencia delictiva señala que en enero se registraron ocho denuncias que derivaron en la apertura de carpetas de investigación, mientras que en febrero la cifra aumentó a 13 casos.

Un dato relevante es que, mientras en enero las ocho carpetas correspondieron a ocho víctimas, en febrero se identificaron al menos 16 víctimas en 13 carpetas de investigación, lo que sugiere que algunos casos involucraron a más de una persona afectada.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/100-de-personas-trans-ha-sido-discriminada-al-menos-una-vez-anuncian-primera-marcha-en-saltillo-GJ19671799

Estas cifras indican que, en Coahuila, el número de víctimas de discriminación se duplicó de un mes a otro.

Con un total de 24 víctimas registradas en el primer bimestre del año, la entidad se posiciona como la cuarta a nivel nacional con mayor número de casos de discriminación, solo por debajo del Estado de México, con 324 víctimas; la Ciudad de México, con 191; e Hidalgo, con 29.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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