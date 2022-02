En Pasta de Conchos, ‘lo primordial es el rescate’; sentencian familias

SAN JUAN DE SABINAS.- Lo primordial es el rescate, es cuanta frase se escucha en este 16 aniversario de la muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos, en donde 63 quedaron atrapados. Es la frase que se repite entre las familias que llegan a la entrada de la mina donde se celebra una misa como cada año.

Es la frase, también, ante los últimos acuerdos y anuncios de las autoridades federales sobre el arranque de los trabajos para rescatar los restos de los esposos, padres, hijos, hermanos, que quedaron enterrados.

“Siempre lo he dicho, lo primordial como madre es el rescate”, recalca María Trinidad Cantú, madre del minero Raúl Villasana Cantú.

La madre exige al presidente que no se le olvide lo que prometió. Pero entre las familias persiste la duda que se una promesa más que se la vaya a llevar el viento.

“Duda uno del hombre, pero de Dios no dudamos. Es el único que nos da la verdad. Tenemos 16 años insistiendo porque se haga el rescate”, recuerda la señora María Trinidad.

Para ella, el sentimiento y el gusto más grande es que su petición se siga buscando, que la verdad sea el fin último. También quiere que las obras que se anunciaron sean en beneficio de la gente de la región. “Que traigan trabajos para que sobreviva Nueva Rosita porque vive por la misericordia de Dios”, comenta.

Cesáreo Calvillo, papá del minero José Luis Calvillo Hernández, dice que los últimos anuncios son una esperanza para rescatar los restos de su hijo que tenía 8 años trabajando en la mina. Apenas 28 años de edad. Le dejó huérfanos de padre a tres nietos que ya están grandes y por ellos, dice, se mantienen en la lucha.

“Llegamos a este aniversario un poco diferente, con más esperanzas de que se realice el rescate. Esperemos que sí se haga”, comenta.

Lourdes Aguilar llegó a la misa con su hijo Daniel. Esperanzada, sí, como muchos, pero todavía con dudas, como muchos más. “Hasta no ver, no creer”, dice la viuda de 44 años. “Yo quiero hechos, no palabras, porque las palabras se las lleva el viento”.

Para las familias se ve un poco la luz, aunque en 16 años la han visto en muchas ocasiones, y por eso, recalcan, la presión sigue: ¡el rescate ya!