En Saltillo, CTM y sindicatos de América diseñan agenda ante la IA

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    En Saltillo, CTM y sindicatos de América diseñan agenda ante la IA
    El secretario general de la CTM, Tereso Medina Ramírez, encabezó el encuentro con líderes sindicales de Brasil y Colombia en Saltillo. REDES SOCIALES

Tereso Medina Ramírez recibió a líderes de Brasil y Colombia; la agenda se centra en conservar empleos, desarrollar habilidades y usar la IA como oportunidad

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Tereso Medina Ramírez, recibió este fin de semana en Saltillo a líderes sindicales de Brasil y Colombia para construir una agenda internacional de defensa del empleo ante la automatización, la robótica y la inteligencia artificial.

La visita forma parte de un programa que la CTM inició el 24 de febrero para reconstruir la unidad nacional de los trabajadores y fortalecer sus alianzas internacionales, explicó Medina Ramírez.

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En el encuentro participan Nilson “Neco” Souza da Silva, presidente de la Alternativa Democrática Sindical de las Américas (ADS) y líder de Fuerza Sindical de Brasil; Jorge Iván Díez Vélez, secretario de Organización de la ADS y presidente de la Confederación General del Trabajo de Colombia; y Ortelio Palacio Cuesta, asesor de Relaciones Internacionales de Fuerza Sindical.

“El objetivo central es celebrar alianzas internacionales, porque hoy la inteligencia artificial y la transición de motores diésel y gasolina a motores eléctricos, en medio de una feroz robótica y automatización, nos obliga a rediseñar la ruta”, señaló Medina Ramírez.

La agenda conjunta, dijo, se articula en tres ejes: construir estrategias para conservar los empleos en las regiones de cada país, desarrollar habilidades laborales como factor de competitividad e intercambiar ideas para mejorar la productividad. El eje transversal es que los trabajadores utilicen la inteligencia artificial como área de oportunidad y no como amenaza.

Para ello, la CTM solicita a las empresas que compartan sus planes de crecimiento e inversión en cada centro laboral, con el fin de anticipar procesos de recapacitación y reinserción de trabajadores antes de que los cambios tecnológicos los desplacen.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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