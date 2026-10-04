En Saltillo, CTM y sindicatos de América diseñan agenda ante la IA

La visita forma parte de un programa que la CTM inició el 24 de febrero para reconstruir la unidad nacional de los trabajadores y fortalecer sus alianzas internacionales, explicó Medina Ramírez.

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) , Tereso Medina Ramírez, recibió este fin de semana en Saltillo a líderes sindicales de Brasil y Colombia para construir una agenda internacional de defensa del empleo ante la automatización, la robótica y la inteligencia artificial.

En el encuentro participan Nilson “Neco” Souza da Silva, presidente de la Alternativa Democrática Sindical de las Américas (ADS) y líder de Fuerza Sindical de Brasil; Jorge Iván Díez Vélez, secretario de Organización de la ADS y presidente de la Confederación General del Trabajo de Colombia; y Ortelio Palacio Cuesta, asesor de Relaciones Internacionales de Fuerza Sindical.

“El objetivo central es celebrar alianzas internacionales, porque hoy la inteligencia artificial y la transición de motores diésel y gasolina a motores eléctricos, en medio de una feroz robótica y automatización, nos obliga a rediseñar la ruta”, señaló Medina Ramírez.

La agenda conjunta, dijo, se articula en tres ejes: construir estrategias para conservar los empleos en las regiones de cada país, desarrollar habilidades laborales como factor de competitividad e intercambiar ideas para mejorar la productividad. El eje transversal es que los trabajadores utilicen la inteligencia artificial como área de oportunidad y no como amenaza.

Para ello, la CTM solicita a las empresas que compartan sus planes de crecimiento e inversión en cada centro laboral, con el fin de anticipar procesos de recapacitación y reinserción de trabajadores antes de que los cambios tecnológicos los desplacen.