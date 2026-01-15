Encuentra Pemex 239 tomas clandestinas en Coahuila durante el 2025; casi la mitad en la Región Sureste

Coahuila
/ 15 enero 2026
    Encuentra Pemex 239 tomas clandestinas en Coahuila durante el 2025; casi la mitad en la Región Sureste
    En los últimos 10 años, los registros muestran un crecimiento notable a partir de 2019, con picos en 2023, 2024 y 2025. FOTO: ESPECIAL

El año pasado continuaron detectándose más tomas, aunque en menor cantidad que en el 2024

Aunque los hallazgos en comparación con un año anterior han ido disminuyendo, Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer que durante el 2025, en Coahuila continuó registrándose la identificación de tomas clandestinas de hidrocarburo.

De acuerdo con información proporcionada por la paraestatal, entre enero y septiembre del 2025, en Coahuila fue registrado el hallazgo de 239 tomas clandestinas de refinados que se encargaban de drenar los ductos de Pemex que atraviesan por el Estado.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Huachicol, del trago falso al crimen verdadero, breve viaje por la historia de un vocablo

En comparación con el mismo período del 2024, esta situación tuvo una disminución considerable, pues para esa fecha, en dicho año Pemex ya había registrado el hallazgo de 454 tomas clandestinas.

Sin embargo, ese 2024, ha sido el año con mayor cúmulo de hallazgos por lo menos en los últimos 10 años, colocando al 2025 como el segundo año consecutivo con mayor cúmulo de identificaciones.

A decir de Pemex, los hallazgos de los últimos 10 años relatan que en el 2016 fueron identificadas 32 tomas clandestinas, luego en el 2017, 34; en el 2018, 26; en el 2019, 55; en el 2020, 92; en el 2021, 76; en el 2022, 60; en el 2023, 169; en el 2024, 454 y finalmente en el 2025, las 269, cada año con el mismo período de enero a septiembre.

Estos hallazgos los reporta Pemex a partir de las visualizaciones que se realizan sobre la eficiencia física del producto que es enviado, y el producto que llega, así como en las bajas de presión en el recorrido del hidrocarburo.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Crecen 16% investigaciones por huachicol, al mes se denuncian 23 casos

A detalle, la información de la paraestatal, dice que Parras de la Fuente, es el municipio de Coahuila que más registros de tomas clandestinas tuvo, pues ahí, se identificaron 125 tomas; es decir, el 46 por ciento del total de las encontradas en el Estado.

Después, está General Cepeda donde se encontraron 56 tomas; luego está Ramos Arizpe con 32; San Pedro de las Colonias con 16; Frontera con cinco; Castaños con dos, y Francisco I. Madero, Abasolo y Monclova con una respectivamente.

Robo de combustible

El 2025 se coloca como el segundo año consecutivo con mayor número de hallazgos, pese a la baja frente a 2024.

ENERO-SEPTIEMBRE - TOMAS

2025 - 269

2024 - 454

2023 - 169

2022 - 60

2021 - 76

2020 - 92

2019 - 55

2018 - 26

2017 - 34

2016 - 32

Localizaciones


Saltillo

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

