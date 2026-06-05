Entre lágrimas y gratitud, despiden a Isaías “El Artillero” Rodríguez, joven promesa del boxeo de Castaños

CASTAÑOS, COAH.- La partida de Isaías “El Artillero” Rodríguez ha dejado un profundo vacío entre familiares, amigos, deportistas y cientos de personas que durante años siguieron de cerca la trayectoria del joven boxeador originario de Castaños, quien falleció a los 23 años tras permanecer hospitalizado luego de sufrir una lesión durante una pelea profesional. Su padre, Isaías Solís Rodríguez Flores, compartió con profunda tristeza los recuerdos de un joven que destacó no solamente por su talento deportivo, sino también por su calidad humana, disciplina y dedicación en cada aspecto de su vida.

“Gracias a todos por querer tanto a mi hijo”, expresó conmovido al recordar las innumerables muestras de apoyo que recibieron durante los días que el pugilista permaneció internado. El padre del boxeador señaló que la respuesta de la comunidad fue impresionante, pues desde el momento en que se dio a conocer el accidente, personas de todas las edades comenzaron a solidarizarse con la familia. “Mi hijo siempre tuvo muchos amigos. Se llevaba bien con grandes, chicos y personas de todas las edades. Creo que Dios puso empatía en el corazón de mucha gente y por eso recibimos tanto apoyo”, comentó.

Recordó que el cariño hacia Isaías no nació a raíz de la tragedia, sino que era el resultado de años de convivencia, amistad y compañerismo. “No era algo de ahorita. Hay personas que tienen tres, cinco, siete años conociéndolo y apreciándolo. Los maestros, sus compañeros de escuela, la gente que convivió con él en el deporte, todos lo recuerdan con mucho cariño”, expresó.

UNA VIDA MARCADA POR LA DISCIPLINA Isaías Rodríguez nació el 7 de noviembre de 2002 y desde muy pequeño mostró interés por diversas disciplinas deportivas. Su padre relató que comenzó a practicar deporte desde los tres años. Inicialmente jugó fútbol y posteriormente incursionó en karate y ajedrez, donde obtuvo importantes logros. “En ajedrez llegó a competir en torneos nacionales desde muy joven. Viajaba representando a su escuela y siempre destacó por su capacidad y dedicación”, recordó. Académicamente también sobresalió. Cursó sus estudios básicos con excelentes calificaciones y posteriormente ingresó al CBTis, donde mantuvo un destacado desempeño escolar. Más adelante estudió Ingeniería Mecánica en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME), donde también se colocó entre los mejores promedios. “Siempre fue muy aplicado. Todo lo que hacía lo hacía bien. En la escuela, en los deportes, en el trabajo. Siempre buscaba dar lo mejor de sí”, señaló su padre. EL NACIMIENTO DE “EL ARTILLERO” Aunque practicó varias disciplinas, fue a los 14 años cuando encontró su verdadera pasión en el boxeo. Su padre recordó que el acercamiento al gimnasio surgió de manera casual, después de pasar por un centro de entrenamiento y posteriormente recibir la invitación de un familiar para integrarse. Desde entonces, el joven quedó cautivado por el ambiente del boxeo y comenzó una carrera que rápidamente lo llevó a destacar. Apenas un año después de iniciar en este deporte obtuvo un segundo lugar en competencias amateurs y poco tiempo después dio el salto al profesionalismo.

Durante siete años desarrolló una carrera que prometía seguir creciendo. Combinó sus entrenamientos con los estudios universitarios y posteriormente con su trabajo en el área de ingeniería. “Era muy disciplinado con sus tiempos. Trabajaba, entrenaba y cumplía con todas sus responsabilidades. Siempre fue una persona muy organizada”, comentó. EL ACCIDENTE QUE CAMBIÓ TODO El pasado combate parecía transcurrir dentro de lo normal para el joven boxeador. Según relató su padre, la pelea era intensa y disputada. Incluso Isaías logró derribar a su rival durante el tercer episodio. Sin embargo, en una de las acciones del combate ocurrió el desafortunado accidente que terminaría cambiando el rumbo de todo. “Fue una mala suerte. Pegó en las cuerdas y el movimiento fue como un latigazo. Fue un accidente. Si hubiera caído de otra manera probablemente nada hubiera pasado”, explicó.

Aunque inicialmente logró ponerse de pie, las consecuencias de la lesión comenzaron a manifestarse poco después, obligando a su traslado de emergencia a un hospital. Durante varios días, familiares, amigos y miembros de la comunidad realizaron esfuerzos para reunir recursos económicos que permitieran cubrir los gastos médicos y brindarle todas las oportunidades posibles de recuperación. “Primero conseguimos dinero prestado porque nos pidieron una cantidad importante. Después comenzó el apoyo de la gente, de los entrenadores, del gimnasio y de muchas personas que se sumaron”, relató. Gracias a las donaciones y muestras de solidaridad, lograron solventar gran parte de los gastos y continuar luchando por la vida del joven deportista hasta el último momento. UN LEGADO QUE PERMANECERÁ Hoy, tras su fallecimiento, la familia encuentra consuelo en el cariño que la comunidad demostró hacia Isaías. Su padre aseguró que no existen reproches ni arrepentimientos, pues tanto él como su esposa siempre respaldaron los sueños de sus hijos. “Siempre los apoyamos en todo lo que quisieron hacer. En la escuela, en el deporte, en cada proyecto. Le dimos todo nuestro respaldo”, expresó.

Con la voz entrecortada, agradeció nuevamente a cada persona que acompañó a la familia durante los momentos más difíciles. “Estoy agradecido con Dios, con los amigos, con toda la gente que tuvo empatía y nos ayudó. Gracias a ellos pudimos luchar hasta el final”, dijo. La muerte de Isaías “El Artillero” Rodríguez ha conmocionado a la Región Centro de Coahuila, donde será recordado no solamente como una promesa del boxeo, sino como un joven ejemplar, estudiante destacado, profesionista comprometido y amigo de todos. Su legado permanecerá en los cuadriláteros, en las aulas donde brilló por su esfuerzo y, sobre todo, en el corazón de quienes tuvieron la fortuna de conocerlo.

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