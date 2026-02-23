Dos temas de interés para los saltillenses

Son deplorables las condiciones en que se encuentran las rejillas de las alcantarillas del drenaje pluvial en avenidas y calles de la ciudad

De entre las muchas y diversas informaciones de interés local que han ocupado a los saltillenses, podemos destacar un par de ellas. La primera en mención, no necesariamente la primera en importancia, pues ambas lo son, es la vulnerabilidad de los automóviles por las condiciones deplorables en que se encuentran las rejillas de las alcantarillas del drenaje pluvial en avenidas y calles de la ciudad.

Algunas atendidas, otras aún sin serlo. Por alguna razón se les dejó de dar el mantenimiento adecuado, de tal forma que las tiene como están, una precaria situación que ha hecho que los autos resulten severamente lastimados al caer en la mala fortuna de circular por encima de ellas.

La situación se agravó en el centro desde que los camiones del transporte público incrementaron su circulación por determinadas vías. Esto es lo que todos los días, desde hace meses y pese a los reportes de los vecinos, ocurre en el cruce de la calle de Allende con Miguel Ramos Arizpe, dando paso a la Juan Antonio de la Fuente hacia el oriente.

Los vehículos deben evitar caer en lo más dañado de las rejillas, que igualmente representa un peligro para los camiones, entre ellos la ruta “Aquí Vamos Gratis”, en su camino rumbo al sur por la mencionada Allende.

Parte del problema es que ese punto en particular fue la vía elegida para transitar al sur cuando se eternizaba el arreglo de la calle General Cepeda.

Hoy, Allende al sur requiere una remodelación indispensable, pues además de la citada rejilla del drenaje son también malas las condiciones del pavimento, orillando a los conductores a hacer maniobras para evitar tropezar en lo desigual del arroyo de la calle.

Estas condiciones, sin embargo, no han obstaculizado que irresponsables conductores la tomen desde hace años como pista de carreras y la circulen a altos niveles de velocidad con igualmente alta impunidad.

Con ello, los vecinos son los afectados. Las madrugadas son el momento preferido para hacerlo con la complicidad de la noche y la ausencia de vigilancia.

En las últimas semanas se han reportado choques contra los autos estacionados en esa parte de la vialidad, resultando imperiosa la necesidad de contar con la presencia de las autoridades.

Otro tema que ha estado en la agenda de los saltillenses ha sido la creación y difusión de contenidos de odio en las redes sociales contra los veterinarios. Tanto se ha mostrado que ya los veterinarios han tomado una postura, defendiéndose y defendiendo su profesión.

Su labor en Saltillo es notable por el compromiso de cada uno de ellos, donde además observamos una gran empatía hacia los animales llevados por las asociaciones de protección.

Vivimos un momento dual: mientras algunos tienen desarrollada la conciencia del cuidado y la protección de los animales, hay otra parte de la sociedad que los maltrata, desde la omisión de cuidados hasta el daño físico.

Mientras los ciudadanos, asociaciones civiles y autoridades colaboren en equipo, será posible el trabajo en comunidad necesario para valorar y salvar las vidas de los animales indefensos, además de prevenir las enfermedades por no haber protegido y tratado debidamente el tema.

Mención especial merece el trabajo de la veterinaria Alejandra Garibay, que recibe a los animales en situación de calle y muestra un enorme compromiso con su labor. De la misma manera, nuestro reconocimiento a la extraordinaria labor del doctor Sergio Alanís, a los rescatistas Daniel Martínez, Adry Nuncio y Alejandro Gutiérrez y a tantos otros comprometidos al pie del cañón en pro de la defensa de los más vulnerables.

María C. Recio

María C. Recio

María C. Recio es una de las voces más influyentes en la crónica contemporánea de Coahuila. Su trabajo se caracteriza por el rescate de la memoria colectiva, combinando la investigación histórica con la narrativa literaria. Se ha especializado en el género de la entrevista y la crónica urbana.

Periodista, escritora y cronista con más de 30 años de trayectoria.

