Entrega UTC uniformes a su equipo de futbol americano; Banda de Guerra estrena tambores y cornetas

RAMOS ARIZPE, COAH.- La Universidad Tecnológica de Coahuila entregó nuevos uniformes a su equipo de futbol americano, así como instrumentos y accesorios a su Banda de Guerra, destinando una inversión total cercana a los 195 mil pesos para impulsar el desarrollo integral de la comunidad estudiantil. La ceremonia contó con la participación de autoridades universitarias encabezadas por el rector, Sergio Guadarrama, quien formalizó la dotación de equipamiento enfocado en respaldar el desempeño de los jóvenes en sus disciplinas representativas.

Para el equipo de futbol americano Halcones se asignó un monto aproximado de 147 mil pesos, recursos que permitieron la adquisición y entrega de 40 jerseys, 40 fundas y 40 pares de calcetas de juego. Por su parte, la Banda de Guerra de la Universidad recibió 10 tambores, 12 cornetas, 12 fundas de corneta, 10 portacajas y 10 pares de baquetas para tambor, sumando una inversión cercana a los 48 mil pesos para sus actividades.

Durante el encuentro con los alumnos, el rector destacó el mérito del alumnado al señalar que “detrás de cada partido y presentación hay horas de preparación, compañerismo y sueños compartidos”. Asimismo, el titular de la UTC reconoció el esfuerzo de quienes combinan sus responsabilidades académicas con entrenamientos y ensayos, y reafirmó el compromiso de seguir apoyando su talento.

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