Entrega UTC uniformes a su equipo de futbol americano; Banda de Guerra estrena tambores y cornetas

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Entrega UTC uniformes a su equipo de futbol americano; Banda de Guerra estrena tambores y cornetas
    Halcones, equipo de futbol americano de la UTC, recibió jersey, fundas y calcetas; la Banda de Guerra estrenó tambores y cornetas. MANUEL RODRÍGUEZ

Con una inversión cercana a los 195 mil pesos, la institución apoya a sus equipos deportivos y cívicos

RAMOS ARIZPE, COAH.- La Universidad Tecnológica de Coahuila entregó nuevos uniformes a su equipo de futbol americano, así como instrumentos y accesorios a su Banda de Guerra, destinando una inversión total cercana a los 195 mil pesos para impulsar el desarrollo integral de la comunidad estudiantil.

La ceremonia contó con la participación de autoridades universitarias encabezadas por el rector, Sergio Guadarrama, quien formalizó la dotación de equipamiento enfocado en respaldar el desempeño de los jóvenes en sus disciplinas representativas.

Coahuila: Lleva la UAdeC tradición del Día de Muertos a sus escuelas y facultades

Para el equipo de futbol americano Halcones se asignó un monto aproximado de 147 mil pesos, recursos que permitieron la adquisición y entrega de 40 jerseys, 40 fundas y 40 pares de calcetas de juego.

Por su parte, la Banda de Guerra de la Universidad recibió 10 tambores, 12 cornetas, 12 fundas de corneta, 10 portacajas y 10 pares de baquetas para tambor, sumando una inversión cercana a los 48 mil pesos para sus actividades.

$!La UTC invirtió 195 mil pesos en nuevos uniformes para su equipo de futbol americano, así como para instrumentos de su Banda de Guerra.
La UTC invirtió 195 mil pesos en nuevos uniformes para su equipo de futbol americano, así como para instrumentos de su Banda de Guerra. MANUEL RODRÍGUEZ

Durante el encuentro con los alumnos, el rector destacó el mérito del alumnado al señalar que “detrás de cada partido y presentación hay horas de preparación, compañerismo y sueños compartidos”.

Asimismo, el titular de la UTC reconoció el esfuerzo de quienes combinan sus responsabilidades académicas con entrenamientos y ensayos, y reafirmó el compromiso de seguir apoyando su talento.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


estudiantes
Inversiones
Universidades

Organizaciones


UTC

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Taddei: Manejos turbios en el INE

Taddei: Manejos turbios en el INE
true

Vienen 10 parques industriales al corredor Coahuila-Nuevo León
true

POLITICÓN: Del INE que la 4T prometió renovar al desastre de la gestión de Taddei

Un Congreso dividido podría obligar a Trump a negociar iniciativas, enfrentar mayores obstáculos presupuestales y responder a una oposición legislativa más activa.

Demócratas tienen altas posibilidades de arrebatar la Cámara de Representantes a Trump: director editorial de The New York Times
Solo falta un trámite en materia ambiental para que pueda tener luz verde la rectificación en Los Chorros.

Buscará Jericó Abramo fechas de licitación para rectificar Los Chorros; persiste pendiente ambiental
El histórico delantero mexicano recordó sus inicios como profesional en 1976 y agradeció al fútbol por los logros que marcaron su vida.

‘Todo lo que soy es gracias al fútbol’... Hugo Sánchez rompe en llanto en la cancha de Tigres a 50 años de su debut
Coahuila obtuvo siete de las 50 medallas entregadas a nivel nacional.

¡Destaca talento estatal! Obtienen siete alumnos de Conalep Coahuila medalla al mérito académico
La primera dama, según informó su oficina, Trump y su representante trabajaron directamente con los líderes rusos y ucranianos para definir los términos del alto al fuego localizado.

Melania Trump logra valientemente un alto al fuego en Oleshky, una ciudad ucraniana al borde de una catástrofe humanitaria