Entregan Equipos de cómputo y 20 Aires Acondicionados a la Facultad de Sistemas Unidad Sureste de la UAdeC

Coahuila
/ 3 noviembre 2025
    El rector Octavio Pimentel Martínez entregó 25 computadoras y aires acondicionados a la Facultad de Sistemas Unidad Sureste. FOTO: CORTESÍA

El rector destacó que la Facultad de Sistemas está cada vez más unida y fuerte, y que las ingenierías de Industrial, Automotriz y Electrónica serán acreditadas por su calidad

Con el objetivo de impulsar la calidad académica y la formación integral de sus estudiantes, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Octavio Pimentel Martínez, realizó la entrega de 25 equipos de cómputo y 20 aires acondicionados a la Facultad de Sistemas Unidad Sureste.

La acreditación refleja el trabajo conjunto de directores, docentes y alumnos, atendiendo las necesidades del sector productivo y social. FOTO: CORTESÍA

Al evento asistieron la coordinadora de Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez, la directora de la Facultad, María del Carmen Coronado Rivera, así como funcionariado universitario, docentes y alumnos del plantel.

Durante su mensaje, el rector Octavio Pimentel Martínez destacó la fortaleza y unidad de la Facultad de Sistemas, resaltando que las ingenierías de Industrial, Automotriz y Electrónica serán acreditadas por su calidad. Esto, subrayó, es resultado del esfuerzo conjunto de directora, docentes y estudiantes, quienes responden a las necesidades de diversos sectores de la sociedad.

“Hoy tenemos un plantel que cuenta con el 100 por ciento de sus planes de estudio acreditados en calidad. Cuando egresen, podrán decir en el sector que vienen de una institución con este nivel académico. Nuestro trabajo es darles a las y los estudiantes las herramientas que necesitan para ser los mejores”, afirmó Pimentel Martínez.

Por su parte, la directora María del Carmen Coronado Rivera señaló que la entrega de este equipo refleja el compromiso de la Universidad por ofrecer espacios dignos y cómodos. Las computadoras permitirán equipar completamente un centro de cómputo, mientras que los aires acondicionados garantizarán aulas climatizadas al 100 por ciento, cumpliendo así con una promesa de campaña del rector que evidencia su visión y liderazgo.

A nombre de la comunidad universitaria, el alumno Alan Castillo Morales agradeció el equipamiento, señalando que responde directamente a las necesidades de los estudiantes. Destacó que la cercanía del rector con la comunidad universitaria permite identificar con precisión lo que se requiere en los planteles.

Con estas acciones, la UAdeC reafirma su compromiso con la calidad educativa, brindando a sus estudiantes herramientas tecnológicas y espacios adecuados para fortalecer su formación profesional y su preparación integral.

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

