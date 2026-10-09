Entregan más recarpeteo en calles de Frontera; obra quedó lista en tres semanas

FRONTERA, COAH.- En un tiempo de tres semanas quedó concluido el recarpeteo de la colonia Huizachal, en Frontera, donde se rehabilitaron casi 3 mil metros cuadrados de pavimento con una inversión superior a 1.5 millones de pesos, en beneficio de más de mil ciudadanos. La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú encabezó la entrega de los trabajos realizados sobre la calle Josefina Flores, donde destacó la importancia de responder con rapidez a las peticiones de los vecinos y cumplir los compromisos con las colonias.

Señaló que la intención de su administración es atender las solicitudes ciudadanas y regresar en poco tiempo con resultados, para que las familias vean reflejadas sus peticiones en obras concretas. Durante la entrega, vecinos del sector agradecieron la rapidez con que se realizaron los trabajos, mientras que la Alcaldesa reconoció su paciencia durante la ejecución de la obra y los invitó a cuidar el pavimento rehabilitado.

En el evento estuvieron presentes el regidor de Obras Públicas, Orlando Hipólito Plaza; el director de Obras Públicas, Carlos Thompson González; el coordinador regional de Mejora, José Cerda, además de integrantes del Cabildo y funcionarios municipales. Con esta obra, el Gobierno Municipal de Frontera continúa con las acciones de mejoramiento de vialidades, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y mediante el programa “En Equipo le Entramos”.

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