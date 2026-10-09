Entregan más recarpeteo en calles de Frontera; obra quedó lista en tres semanas

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    Entregan más recarpeteo en calles de Frontera; obra quedó lista en tres semanas
    La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú entregó la calle Josefina Flores copletamente rehabilitada. LIDIET MEXICANO

Calle de colonia Huizachal luce renovada con inversión de 1.5 mdp

FRONTERA, COAH.- En un tiempo de tres semanas quedó concluido el recarpeteo de la colonia Huizachal, en Frontera, donde se rehabilitaron casi 3 mil metros cuadrados de pavimento con una inversión superior a 1.5 millones de pesos, en beneficio de más de mil ciudadanos.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú encabezó la entrega de los trabajos realizados sobre la calle Josefina Flores, donde destacó la importancia de responder con rapidez a las peticiones de los vecinos y cumplir los compromisos con las colonias.

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Señaló que la intención de su administración es atender las solicitudes ciudadanas y regresar en poco tiempo con resultados, para que las familias vean reflejadas sus peticiones en obras concretas.

Durante la entrega, vecinos del sector agradecieron la rapidez con que se realizaron los trabajos, mientras que la Alcaldesa reconoció su paciencia durante la ejecución de la obra y los invitó a cuidar el pavimento rehabilitado.

$!3 mil metros cuadrados de pavimento fueron entregados a vecinos de la colonia Huizachal.
3 mil metros cuadrados de pavimento fueron entregados a vecinos de la colonia Huizachal. LIDIET MEXICANO

En el evento estuvieron presentes el regidor de Obras Públicas, Orlando Hipólito Plaza; el director de Obras Públicas, Carlos Thompson González; el coordinador regional de Mejora, José Cerda, además de integrantes del Cabildo y funcionarios municipales.

Con esta obra, el Gobierno Municipal de Frontera continúa con las acciones de mejoramiento de vialidades, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y mediante el programa “En Equipo le Entramos”.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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