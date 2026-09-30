Brigada Mejora llega por tercera ocasión al TecNM-Saltillo

La Brigada Mejora la Juventud, organizada por el Gobierno del Estado a través del Instituto Coahuilense de la Juventud (Icojuve), llegó por tercera ocasión al TecNM-Saltillo, donde cientos de estudiantes tuvieron acceso a servicios de salud, orientación, prevención y atención social, además de apoyos económicos para integrantes de equipos representativos que participan en el Evento Nacional Deportivo del TecNM, en Colima. La jornada se desarrolló en el Gimnasio “Alejandro S. Guillot” y fue encabezada por Enrique Martínez Morales, secretario de Desarrollo e Inclusión Social, con Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, directora del Tecnológico de Saltillo, como anfitriona.

También estuvieron Jorge Alberto Piñones Arsuaga, coordinador general de Mejora Coahuila; Iván Terashima Zamora, titular del Instituto Coahuilense de la Juventud, y María del Mar Treviño Garza, diputada local del Congreso de Coahuila. APOYOS PARA REPRESENTANTES DEPORTIVOS Durante el arranque de la brigada se realizó la entrega simbólica de apoyos a estudiantes que representan al TecNM-Saltillo en distintas disciplinas deportivas. Por atletismo recibió el apoyo Leonardo Guevara Agüero, estudiante de quinto semestre de Ingeniería Mecánica. En tocho bandera estuvieron Diego Hernández Mendoza, de Ingeniería Mecánica, y Bárbara Vanessa Ramírez Rodríguez, de tercer semestre de Ingeniería en Materiales.

También participó Samantha Estefanía López López, estudiante de noveno semestre de Ingeniería Electrónica y representante de softbol. Por su parte, Marijose Zamora Morales, de séptimo semestre de Ingeniería en Materiales y participante en tenis, destacó los valores que se adquieren mediante la práctica deportiva y agradeció el respaldo otorgado por las autoridades. Iván Terashima explicó que la brigada reúne a distintas dependencias para acercar servicios a la comunidad estudiantil y destacó el respaldo otorgado a los equipos representativos. Asimismo, agradeció a la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social y a la dirección del Tecnológico de Saltillo por recibir nuevamente la jornada. En su intervención, Enrique Martínez Morales habló sobre las condiciones que ofrece Coahuila para quienes concluyen sus estudios y señaló que los egresados tendrán oportunidades laborales en su entorno. Llamó a los jóvenes a aprovechar los apoyos disponibles y mantener el esfuerzo académico.

SOLICITAN MEJORAS PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Después del banderazo de salida, las autoridades recorrieron los módulos instalados en el gimnasio y posteriormente visitaron la alberca y la pista de tartán del plantel. Durante el recorrido, Ania Guadalupe Sánchez Ruiz planteó formalmente la necesidad de contar con apoyo para la climatización de la alberca y la reparación de la pista de tartán. La comitiva también acudió a la cafetería principal, donde se inauguraron los minisplits donados por el Gobierno del Estado. Como parte de las actividades, en el Aula Magna “Jorge Fernández Mier” se entregó un estímulo complementario a 50 estudiantes del Tecnológico, apoyo destinado a contribuir a su permanencia y desarrollo académico. SERVICIOS DE SALUD, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN SOCIAL La Brigada Mejora la Juventud reunió módulos de distintas dependencias e instituciones, entre ellos la UMF 89, con la promoción de la estrategia educativa JuvenIMSS; la Secretaría de Salud, con aplicación de métodos anticonceptivos y entrega de preservativos masculinos y femeninos, así como Edusex y su unidad móvil de salud sexual y reproductiva. FOBAM, de la Secretaría de la Mujer, ofreció información sobre derechos sexuales y reproductivos, métodos de barrera y anticoncepción.

ICATEC brindó servicios de corte de cabello y aplicación de gelish, mientras que la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila instaló un módulo interactivo e informativo. DIF Coahuila participó con la unidad Vive Libre sin Drogas, que ofreció chequeo pulmonar y pruebas de antidoping, además del módulo DIFerente con actividades lúdicas. También participaron la Secretaría de Vinculación, con dinámicas de Ciudadanos Gigantes y promoción de Punto Violeta; el Instituto Municipal de las Mujeres, con orientación jurídica y psicológica; y SIDUM, con información sobre movilidad segura. La Secretaría del Medio Ambiente realizó entrega de suculentas, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública ofreció el trámite gratuito de cartas de no antecedentes penales y acciones de prevención de adicciones. El ICOJUVE brindó atención para servicio social, además de consultas primarias de nutrición, psicología, odontología y medicina. Amor en Movimiento, del DIF Saltillo, ofreció servicios de optometría, audiometría, odontología y detección de diabetes, mientras que el Registro Civil también participó en la jornada.

Entre los asistentes estuvieron Pedro Ortiz Vázquez, coordinador de Salud Mental y Adicciones del DIF Coahuila; Gabriela Franyutti García, subsecretaria de Proximidad y Prevención Social; Luis Alberto Durán Herrera, subsecretario de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social; Raúl Madrazo de la Peña, titular de Bienestar Municipal; Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres; Alfonso Figueroa Vicuña, director del DIF Municipal, y Abraham Ramírez Espinoza, titular del Instituto de la Juventud Municipal.

Por parte del TecNM-Saltillo acudieron Ricardo Martínez Alvarado, subdirector de Planeación y Vinculación; Tere Borrego Jiménez, subdirectora Académica, y Emmanuel Flores Villa, subdirector de Servicios Administrativos, además de jefas y jefes de departamento, personal docente y no docente. También estuvieron Sofía Ortiz Flores, presidenta del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos, y representantes de capítulos estudiantiles.