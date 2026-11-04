Entregan material didáctico y mobiliario a escuelas de Frontera

La entrega se realizó en las primarias Vicente Guerrero, ubicada en la zona centro, y Américas Unidas, de la colonia Occidental, donde la Edil estuvo acompañada por autoridades educativas estatales, docentes y directivos de ambos planteles.

FRONTERA, COAH.- Con la entrega de mobiliario y material didáctico a dos escuelas primarias del municipio, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú refrendó su compromiso de mejorar las condiciones en las que estudian niñas y niños de Frontera .

Durante la jornada se contó con la presencia del subsecretario de Vinculación y Servicios Educativos, Ignacio Castillo Cárabes, así como del titular de Servicios Educativos en la Región Centro, Abraham Segundo González, y el director municipal de Educación, Félix Alejandro Rodríguez.

Las autoridades destacaron la importancia de mantener el trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado para atender las necesidades de las escuelas y contribuir a que los estudiantes cuenten con mejores herramientas para su aprendizaje.

También hicieron un llamado a los alumnos a valorar el esfuerzo de sus maestros, respetarlos y aprovechar las oportunidades que tienen para prepararse, al recordar que la educación es fundamental para construir un mejor futuro.

Con estas acciones, el Municipio busca atender las necesidades de los planteles educativos y fortalecer las condiciones de aprendizaje de la niñez fronterense.