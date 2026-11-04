Entregan material didáctico y mobiliario a escuelas de Frontera

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    Entregan material didáctico y mobiliario a escuelas de Frontera
    Dos escuelas primarias de Frontera recibieron mobiliario escolar de manos de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantí. LIDIET MEXICANO

Entregan mobiliario y recursos didácticos en las primarias Vicente Guerrero y Américas Unidas, con apoyo de autoridades educativas estatales

FRONTERA, COAH.- Con la entrega de mobiliario y material didáctico a dos escuelas primarias del municipio, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú refrendó su compromiso de mejorar las condiciones en las que estudian niñas y niños de Frontera.

La entrega se realizó en las primarias Vicente Guerrero, ubicada en la zona centro, y Américas Unidas, de la colonia Occidental, donde la Edil estuvo acompañada por autoridades educativas estatales, docentes y directivos de ambos planteles.

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Durante la jornada se contó con la presencia del subsecretario de Vinculación y Servicios Educativos, Ignacio Castillo Cárabes, así como del titular de Servicios Educativos en la Región Centro, Abraham Segundo González, y el director municipal de Educación, Félix Alejandro Rodríguez.

Las autoridades destacaron la importancia de mantener el trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado para atender las necesidades de las escuelas y contribuir a que los estudiantes cuenten con mejores herramientas para su aprendizaje.

También hicieron un llamado a los alumnos a valorar el esfuerzo de sus maestros, respetarlos y aprovechar las oportunidades que tienen para prepararse, al recordar que la educación es fundamental para construir un mejor futuro.

Con estas acciones, el Municipio busca atender las necesidades de los planteles educativos y fortalecer las condiciones de aprendizaje de la niñez fronterense.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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