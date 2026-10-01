‘Espacio Divino’ celebra cuatro años con fiesta holística en Saltillo

Con una fiesta holística que reunirá terapias, talleres, conferencias y actividades de bienestar, Espacio Divino celebrará su cuarto aniversario los días 2, 3 y 4 de octubre, con actividades abiertas a niños, jóvenes y adultos. El centro, dedicado a ofrecer alternativas de bienestar físico, emocional y mental, abrirá sus puertas a la comunidad durante tres días, con terapias integrativas y de desarrollo personal mediante una aportación voluntaria.

De acuerdo con el programa, las actividades comenzarán este viernes a las 7:30 de la noche con una ceremonia de limpieza energética. Para el sábado se contempla una jornada de talleres sobre terapias milenarias y conferencias relacionadas con la salud integral, de las 10:00 de la mañana a las 8:30 de la noche. El domingo se realizará un mercado holístico, en el que se ofrecerán productos naturales y orgánicos, mientras que la celebración concluirá a las 4:00 de la tarde con un refrigerio para los asistentes. Todo se llevará a cabo en sus instalaciones calle Dr. J. Salk 344, Alpes Nte. Edna Bruton, fundadora de Espacio Divino, señaló que el propósito del centro es ofrecer un espacio para quienes buscan alternativas de bienestar y un proceso de transformación personal. “Lo que buscamos es el sentirnos bien, el despertar de conciencia, que es nuestra misión fundamental para la gente que esté interesada y que esté dispuesta a abrir su corazón y dar un paso hacia un camino para volver a su centro, a su origen, a su verdadera esencia”, dijo. Por su parte, Mauricio Hernández, uno de los coordinadores del equipo de terapeutas, explicó que durante estos cuatro años Espacio Divino se ha especializado en terapias integrativas holísticas, las cuales, de acuerdo con su planteamiento, buscan acompañar los procesos de salud de las personas junto con la medicina alópata. “En el caso de la medicina clínica solamente se basan en la parte del cuerpo físico, te curan, te operan, te intervienen”, comentó.

Hernández señaló que la propuesta de Espacio Divino está enfocada en la prevención mediante terapias, cambios de hábitos y trabajo mental, psicológico y energético, con el objetivo de que las personas recuperen su equilibrio. “Y que recuperes tu salud integral, que la salud integral es tanto física, emocional y mental”, explicó. El coordinador añadió que estos tres aspectos constituyen, desde la perspectiva del centro, una base para avanzar hacia un proceso espiritual.

“En ese sentido es una fiesta porque celebramos esos cuatro años de Espacio Divino compartiendo con la gente la oportunidad de que conozcan alternativas, terapias diferentes, que les puedan ayudar en sus procesos de salud, a encontrar ese equilibrio que les permita vivir una vida más plena, con mayor calidad”, afirmó. Hernández destacó que el cuarto aniversario representa, para quienes integran Espacio Divino, una celebración de la vida. “Vamos a celebrar el Nahui Ollin, que significa Cuarto Movimiento, y representa el quinto sol dentro de la filosofía tolteca”, señaló. Explicó que esta celebración está relacionada con la búsqueda de equilibrio entre los distintos aspectos de la persona. “Esto significa que tú puedas integrarte en tus cuatro elementos, que puedas encontrar esa salud plena a nivel espiritual, emocional, físico y mental y, de esa manera, te vuelvas un ser humano pleno y completo y puedas encontrar lo que toda la gente busca: la felicidad”, dijo. El coordinador añadió que, desde su perspectiva, la felicidad está relacionada con vivir con plenitud y equilibrio. “Pero la felicidad basada en experimentar tu vida con plenitud y equilibrio, para que entonces puedas vivir una vida tranquila, incluso longeva, sin problemas de enfermedad. Se trata de que tu vida sea plena y completa y que puedas disfrutar hasta el último día, que te encuentres en este mundo”, expresó. Entre las terapias que se imparten en Espacio Divino desde hace cuatro años se encuentran chi kung, tai chi, Reiki Usui, psicogenealogía, cirugía del alma, biodescodificación, sonoterapia, desintoxicación iónica y masajes relajantes, entre otras. Hernández señaló que uno de los objetivos del proyecto es ampliar el acceso a este tipo de alternativas para el mayor número de personas posible. “La mayor parte de la gente está enferma, tiene problemas físicos, emocionales, mentales. La sociedad está muy enferma, neurotizada, psicótica, con problemas de enfermedades...”, manifestó. Ante ello, explicó que Espacio Divino busca acercar a la población a propuestas diferentes para atender su bienestar. “La idea es llegar a la gente y empezar a brindarles una propuesta diferente, a diferencia de la medicina clínica. Para que la gente, sin tener que pagar tanto... el costo no es a nivel de dinero, sino es qué tan dispuesto estás tú a hacer algo por tu cuerpo, por ti mismo”, comentó. Finalmente, Bruton relató que Espacio Divino nació como un proyecto personal orientado a apoyar a quienes desean realizar una transformación en sus vidas. “Vengan a conocernos, aprovechen las terapias. Realmente es un regalo para su salud, para su bienestar...”, invitó la fundadora.

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