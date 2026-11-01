Espacios reducidos provocan cientos de accidentes laborales en Coahuila

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    Espacios reducidos provocan cientos de accidentes laborales en Coahuila
    La industria manufacturera concentra la mayor parte de los accidentes relacionados con áreas de trabajo reducidas. IA
Armando Ríos
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La falta de espacio para realizar actividades laborales provocó 249 accidentes en Coahuila entre enero y septiembre de 2026, de acuerdo con los registros de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social detectó que en Coahuila continúan las incidencias de accidentes laborales relacionados con la falta de espacio para realizar las actividades.

De acuerdo con los datos publicados por la Secretaría, entre enero y septiembre de este año, en todo Coahuila se han reportado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social al menos 249 casos de este tipo, en los que se ha brindado algún tipo de atención médica.

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A detalle, estos son los casos en los que se han clasificado accidentes debido a una amplitud inadecuada para el movimiento de objetos o personas en el área de trabajo o, tal cual, a un espacio insuficiente para trabajar.

Esta situación se puede traducir en hacinamiento o en espacios limitados para el desarrollo de la labor que demanda el empleador.

Según los datos, en los últimos cinco años, este 2026 es el año en que mayor cúmulo de incidencias de este tipo se ha registrado, tomando en cuenta los registros de los tres trimestres iniciales desde 2021.

En ese aspecto, la STPS detalla que en 2021 se registraron 142 casos de accidentes causados por amplitud inadecuada para el movimiento de objetos o personas y por espacios insuficientes de trabajo; luego, en 2022 fueron 193; en 2023, 183; en 2024, 247, y finalmente, en 2025 se registraron 249.

Estos espacios pueden ser reducidos en todo tipo de actividades económicas e incluso no económicas donde se desarrollan los empleos de los coahuilenses, aunque la mayor parte de los accidentes se registra en el sector de la industria manufacturera de Coahuila.

Al menos el 7 por ciento del total de los accidentes laborales registrados en los primeros nueve meses del año en Coahuila ha tenido esta característica y, aunque el dato puede parecer bajo, los datos de la STPS indican que otro 34 por ciento del total de los registros de accidentes laborales continúa sin clasificarse, por lo que el espectro puede ser más amplio.

Registros de accidentes por espacios insuficientes de trabajo:

2026 - 249

2025 - 244

2024 - 247

2023 - 183

2022 - 193

2021 - 142

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Armando Ríos

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Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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