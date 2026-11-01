Espacios reducidos provocan cientos de accidentes laborales en Coahuila

De acuerdo con los datos publicados por la Secretaría, entre enero y septiembre de este año, en todo Coahuila se han reportado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social al menos 249 casos de este tipo, en los que se ha brindado algún tipo de atención médica.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social detectó que en Coahuila continúan las incidencias de accidentes laborales relacionados con la falta de espacio para realizar las actividades.

A detalle, estos son los casos en los que se han clasificado accidentes debido a una amplitud inadecuada para el movimiento de objetos o personas en el área de trabajo o, tal cual, a un espacio insuficiente para trabajar.

Esta situación se puede traducir en hacinamiento o en espacios limitados para el desarrollo de la labor que demanda el empleador.

Según los datos, en los últimos cinco años, este 2026 es el año en que mayor cúmulo de incidencias de este tipo se ha registrado, tomando en cuenta los registros de los tres trimestres iniciales desde 2021.

En ese aspecto, la STPS detalla que en 2021 se registraron 142 casos de accidentes causados por amplitud inadecuada para el movimiento de objetos o personas y por espacios insuficientes de trabajo; luego, en 2022 fueron 193; en 2023, 183; en 2024, 247, y finalmente, en 2025 se registraron 249.

Estos espacios pueden ser reducidos en todo tipo de actividades económicas e incluso no económicas donde se desarrollan los empleos de los coahuilenses, aunque la mayor parte de los accidentes se registra en el sector de la industria manufacturera de Coahuila.

Al menos el 7 por ciento del total de los accidentes laborales registrados en los primeros nueve meses del año en Coahuila ha tenido esta característica y, aunque el dato puede parecer bajo, los datos de la STPS indican que otro 34 por ciento del total de los registros de accidentes laborales continúa sin clasificarse, por lo que el espectro puede ser más amplio.

Registros de accidentes por espacios insuficientes de trabajo:

2026 - 249

2025 - 244

2024 - 247

2023 - 183

2022 - 193

2021 - 142