Espera Congreso notificación de San Juan de Sabinas para definir relevo de alcalde

La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales Núñez, informó que el Legislativo aún no recibe la notificación oficial sobre la separación del alcalde de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, quien anunció recientemente que se separaría temporalmente del cargo por motivos de salud. La legisladora señaló que el procedimiento debe iniciar con la aprobación de la licencia por parte del Cabildo y, posteriormente, corresponderá al secretario del Ayuntamiento notificar al Congreso en caso de que la separación sea definitiva, para así definir la ruta para designar un relevo.

Explicó que no existe un plazo legal específico para que el Ayuntamiento remita la documentación al Congreso, por lo que el trámite puede tomar desde algunos días hasta varias semanas. “Tiene que ser aprobada por el Cabildo. Posteriormente no hay un plazo legal. Pueden ser 15 días, puede ser un mes en que el secretario del Ayuntamiento remita justamente al Congreso si la licencia es definitiva y que se pueda hacer la sustitución correspondiente de acuerdo a la ley.” De acuerdo con información difundida por medios de la Región Carbonífera, Ríos Ramírez indicó que su separación será temporal y que la próxima semana se someterá a estudios médicos en Monclova, aunque no precisó cuánto tiempo permanecerá fuera del cargo.

Mientras se desarrolla el procedimiento, el primer regidor del Ayuntamiento, Ulises Cárdenas Herrera, asumiría temporalmente las funciones de la Presidencia Municipal una vez formalizada la separación, de acuerdo con información proporcionada por el Gobierno del Estado. Si la licencia es definitiva, una vez que el Congreso reciba el oficio correspondiente, el asunto será turnado a la Comisión de Gobernación. Posteriormente, se solicitará al partido político al que pertenece el alcalde la propuesta para realizar la sustitución.