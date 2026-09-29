Diputada de Coahuila señala burocracia para fumigar escuelas ante presencia de garrapatas

Los trámites para autorizar fumigaciones dentro de los planteles educativos pueden tardar semanas, situación que ha dificultado la atención ante la presencia de garrapatas y otros posibles riesgos para la salud de los estudiantes, señaló la diputada del Congreso local, Magaly Hernández. La declaración se dio luego de que el martes se reportara la picadura de una garrapata a una alumna de seis años de la primaria Dr. Miguel Ángel Talamás Dieck, ubicada en la colonia Loma Linda, en Saltillo.

La también coordinadora de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado indicó que desde hace tiempo se ha solicitado realizar fumigaciones dentro de algunos planteles, pero las autoridades educativas no han respondido con rapidez. “Habíamos estado pidiendo que haya fumigaciones dentro de las escuelas. Sin embargo, volvemos a lo mismo, no hay una respuesta oportuna por parte de las autoridades educativas, que son las únicas que lo pueden hacer”, señaló. FRENAN INICIATIVA DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA Hernández explicó que incluso padres de familia han buscado impulsar este tipo de acciones de saneamiento con recursos de la propia comunidad escolar, pero los procedimientos normativos para obtener las autorizaciones representan un obstáculo, dado que se requiere suspender clases presenciales y cumplir con licencias específicas.

“Hay padres de familia que a través de la sociedad quieren hacer este tipo de fumigaciones. Los permisos de autorización desafortunadamente son muy burocráticos. De aquí a que contesten, pues pasan semanas”, enfatizó. Respecto al caso registrado este martes en la colonia Loma Linda, la menor fue trasladada por su madre al Hospital Materno Infantil, donde fue valorada por el personal médico. Hasta el momento la estudiante no presenta síntomas y permanece bajo vigilancia epidemiológica; como medida preventiva, se le inició tratamiento preventivo y su estado de salud se reporta estable.