Espera Ramos Arizpe hospital con llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia

Ante el escenario de las elecciones en Estados Unidos, que podrían apoyar en la llegada de más inversiones a Ramos Arizpe, y el cambio de timón en las relaciones entre la presidencia de México y la iniciativa privada, el alcalde de Ramos Arizpe espera que llegue el nuevo hospital tan prometido en años anteriores.

“A final de cuentas, creo que somos la joya de la corona, somos una región sumamente productiva entre Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, y necesitamos tener también ese apoyo de parte del gobierno federal para salir de nuestras broncas de infraestructura de vialidad y, obviamente, de salud”, confirmó el alcalde José María Morales.

Aseguró que el recurso que sale de los trabajadores ramosarizpenses es suficiente para que el hospital se pueda costear en solo un mes, solo falta voluntad política al respecto.

“Yo lo he dicho, justificado está, no estamos pidiendo algo que no sea. Con las cuotas obrero-patronales que se pagan en Ramos Arizpe, en un mes construyes el hospital, así de simple”, mencionó Chema Morales.

Los impuestos municipales son solo una pequeña parte de la bolsa que se necesita para poder mantener los diferentes rubros de un municipio; es la recaudación federal la que puede apoyar a gran escala.

“Y si a eso le sumamos la cantidad de impuestos que se generan en Ramos Arizpe, y que luego la gente piensa que se quedan en Ramos, no es cierto. Aquí lo que se queda es el predial, vamos a ser claros, son como 200 millones de pesos”, declaró el edil.

Los recursos federales se asignan a través de las leyes de ingresos y egresos; cada municipio presenta proyectos, además de buscar las bolsas concursables. En 6 años, la mayoría de estos recursos fueron recortados para Coahuila.

“Esto es nada comparado con el ISR, que es la mayor parte del pastel en temas de impuestos, o el IVA, que se van a la federación. Si se quedaran en la región, seríamos Dubai”, aseguró Morales Padilla.