Esperan quiebra de AHMSA para comprarla barata y ponerla a operar, afirma conciliador

MONCLOVA, COAH.- Ante la inminente declaratoria de quiebra de la empresa Altos Hornos de México, hay inversionistas de talla internacional que esperan esta posición de la acerera para poder adquirirla a un menor precio y ponerla en operación de nueva cuenta.

Victor Manuel Aguilera Gómez, conciliador del Concurso Mercantil, declaró en una entrevista que el tiempo de conciliación de este procedimiento concursal se acaba, y el próximo 4 de agosto, si no se llega a un acuerdo entre la acerera y los acreedores, la juez a cargo del proceso hará finalmente emitir la sentencia de la declaratoria de quiebra de la siderúrgica.

“Si en 365 días no se alcanza un acuerdo entre la empresa y la mayoría de sus acreedores reconocidos para que pueda seguir funcionando, el juez está obligado a decretar la quiebra de la empresa, no es de que quiera o no quiera, la Ley establece que se debe decretar la quiebra. Puede tomar algunos días pero es algo que sin duda es inminente”, afirmó.

Lo que sigue es que el juez federal nombre a un Síndico, que podría ser el mismo conciliador, quien se encargará de la venta de los activos de la empresa y con este recurso obtenido pague a los trabajadores sus pagos pendientes y también a los acreedores en orden en la medida que la misma ley establezca.

El conciliador expuso que su objetivo es vender al mayor precio posible para que se tenga una mayor cantidad y cubrir los adeudos, destacó que es importante que la empresa se venda en un “todo” siderúrgica y minas en conjunto.

“Desde mi punto de vista que esto se pueda lograr es vendiendo toda la unidad como un todo, valga la redundancia, mi primer propósito sería vender Altos Hornos y Minosa como un todo, de no lograrse así se trataría de vender la parte siderúrgica.

“AHMSA por un lado y la parte de las minas por otro lado, si se empezara a vender por partecitas eso sería lo más lastimoso, por que se perdería un gran valor y esto además puede tomar años”, dijo.

LA ESTRATEGIA DE UNOS

Aguilera Gómez dijo que existen inversionistas que solo están esperando la venta de la empresa a un menor precio para poder adquirirla y ponerla en operación de nueva cuenta.

“Existen inversionistas interesados, están esperando realmente a que se dé la quiebra, porque en la quiebra hay mayores posibilidades de comprarla en un precio menor, por que ciertas deudas se van a eliminar, ya que no será posible pagar todas las deudas y ya con eso para el inversionista será más fácil el poder reactivar la empresa”, señaló.

Dijo que se tiene la confianza en que exista un inversionista que esté dispuesto a inyectar recurso y sacar adelante la empresa y las minas.

Aclaró que a todos los interesados se les ha puesto en claro que la inversión inicial va destinada además al pago de los trabajadores y si alcanza a los acreedores.

“Espero que las empresas se puedan reactivar, tal vez en una dimensión menor, pero que pueda generar trabajo, si no ya para todos los trabajadores, que anteriormente estaba dentro de la empresa, sí para un buen número de ellos”, dijo.

En cuanto a los trabajadores, destacó que están protegidos por la ley y es probable que les paguen hasta 12 meses de salarios caídos, tres meses de indemnización, aguinaldos pendientes, vacaciones y prima vacacional.

A manera personal, expuso que la quiebra de Altos Hornos de México se dio por que Saúl Martìnez, juez que llevaba anteriormente del Concurso Mercantil, tomó decisiones que impidieron a la empresa salir de este proceso.

Una de ellas fue la prohibición de que se celebrara una reunión de accionistas, en la cual se modificara el Consejo Administrativo donde saldría Alonso Ancira Elizondo, lo que era demandado por los inversionistas como Grupo Kickapoo y un grupo asiático que intentaba invertir en la empresa.

Posteriormente negó la autorización del Convenio Concursal de Minera del Norte, por el hecho de que dijo que no estaban firmadas al margen las hojas del convenio.