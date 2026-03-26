‘Estamos conquistando el mundo con las universitarias’: UAdeC presenta libro y reconoce a mujeres de su comunidad

En el marco del mes de la mujer, la Universidad Autónoma de Coahuila llevó a cabo la presentación del libro Universitarias escriben sobre universitarias y la entrega de reconocimientos a integrantes de su comunidad, en un evento realizado tras la reapertura de la Sala de Seminarios Emilio J. Talamás. Con el recinto lleno, fue presentada la obra coordinada por Julieta Carabaza González que reúne más de un centenar de historias de egresadas que han destacado en distintos ámbitos profesionales. El libro, de más de 400 páginas, integra perfiles seleccionados mediante un proceso que incluyó convocatoria abierta y revisión de trayectorias, con énfasis en el impacto fuera de la vida universitaria y el reconocimiento en sus respectivas áreas.

La publicación está organizada en distintos campos como arte, educación, compromiso social, deporte, emprendimiento, función pública e investigación donde tienen presencia las egresadas, tanto en espacios locales, como en nacionales e internacionales. Durante la presentación, se destacó que estas historias no solo documentan logros individuales, sino que representan a muchas otras mujeres que han construido su camino desde la universidad. En el evento también participaron la subcoordinadora de responsabilidad social, Daniela Valdez Barrón, y la académica Flavia Jamieson Ayala, quienes resaltaron el valor del libro como un testimonio del impacto de la formación universitaria y como una herramienta que permite visibilizar trayectorias que inspiran a nuevas generaciones.

“Este libro debe tenerse en la cabecera. Debe leerse despacito, saboreando cada historia de vida que aquí se plasman, para que así podamos valorar en toda su extensión la trayectoria de quienes se regresaron de nuestras aulas y que supieron enfrentarse con una decisión a un espacio desconocido hasta entonces, el mundo laboral, un mundo real que puso a prueba a sus conocimientos, su formación y su carácter”, destacó Daniela Valdez. “En este tercer libro se busca no solo honrar a mujeres que han destacado en su ámbito, que se han esforzado y han llegado a escalar a peldaños sobresalientes en la ciencia, en las artes, en la política, en el liderazgo, en el compromiso social y en la combinación de todo lo anterior, sino que se trata también de dar cuentas claras, de reconocer a través de estas historias personales de egresadas de nuestras licenciaturas, ese trabajo de formación que cumple o busca hacer cumplir los fines de nuestra universidad”, añadió Flavia Jamieson Ayala.

RECONOCEN A 91 UNIVERSITARIAS La Universidad entregó reconocimientos a 91 mujeres universitarias en distintas categorías, entre estudiantes, docentes, investigadoras y personal administrativo. La convocatoria reunió a representantes de diversas unidades académicas, quienes fueron distinguidas por su desempeño y contribución a la vida institucional. La titular de la Coordinación de Igualdad de Género, Lorena Medina Bocanegra, señaló que este reconocimiento busca visibilizar el trabajo cotidiano de mujeres que fortalecen la universidad desde distintos espacios y funciones.

“Son mujeres que inspiran y motivan. Ellas son referencia por el aporte, por su participación y son quienes nos representan extraordinariamente bien a las mujeres de la UAdeC. Porque todas las universitarias, ese 58% que representan la matrícula de nuestra casa de estudios, somos lobas desde siempre”, señaló. Por su parte, el rector Octavio Pimentel Martínez expresó que la reapertura de la Sala de Seminarios Emilio J. Talamás cobra un significado especial al realizarse con un evento dedicado a reconocer a las mujeres universitarias. Señaló que este espacio vuelve a abrir sus puertas en un contexto que reúne historias, voces y trayectorias que reflejan el papel de las mujeres en la vida institucional. Indicó que la presentación del tercer volumen Universitarias escriben sobre universitarias representa la memoria viva de la universidad, construida a partir de las experiencias de quienes han formado parte de ella. Destacó que el hecho de que más de la mitad de la comunidad universitaria esté integrada por mujeres es resultado de un proceso marcado por la superación de barreras y cambios que transformaron el rumbo de la institución.

Añadió que este libro no solo documenta ese proceso, sino que también lo reconoce y lo proyecta, al mostrar cómo la formación universitaria se traduce en liderazgo, compromiso social y presencia profesional de sus egresadas en distintos ámbitos. En ese sentido, subrayó que las historias presentadas reflejan el alcance que han logrado las universitarias dentro y fuera del país.

Finalmente, el rector destacó que la entrega de reconocimientos a mujeres universitarias es uno de los momentos centrales del evento, al considerar que reconocer su labor implica valorar el impacto del talento, la disciplina y la vocación en la comunidad. Señaló que la universidad se construye diariamente con el trabajo de mujeres que impulsan su desarrollo y que este espacio renovado inicia una nueva etapa con sus historias, su ejemplo y su aportación al conocimiento. “Yo creo que estamos empezando a conquistar el mundo con las mujeres universitarias porque están en muchos lados”, señaló.

Publicidad

Temas

Mujeres Reconocimiento

Localizaciones

Coahuila

Organizaciones

UAdeC

