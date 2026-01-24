Este lunes arranca proceso de preinscripción en Coahuila

A partir del lunes 26 de enero iniciará el proceso de preinscripciones para educación Básica en Coahuila, correspondiente al ciclo escolar 2026-2027.

El registro comenzará con el nivel preescolar, disponible desde las 9:00 horas del 26 de enero y hasta el 6 de febrero a través del portal inscripciones.org o mediante la aplicación Preinscripciones Coahuila.

La Secretaría de Educación ha impulsado en las últimas semanas una campaña para destacar la importancia de inscribir a los niños en este nivel, señalando que la educación Preescolar constituye la base del aprendizaje y desarrollo de los menores. Se hizo un llamado a los padres a respetar las fechas de preinscripción y garantizar la asistencia de sus hijos a la escuela.

En cuanto a la edad requerida, los menores que ingresen a primer grado de Preescolar deben cumplir 3 años al 31 de diciembre de 2026; los de segundo grado, 4 años; y los de tercer grado, 5 años.

Para realizar la inscripción, los padres de familia deberán contar con la CURP del alumno y un comprobante de domicilio, datos que serán requeridos en el proceso de registro para los tres niveles.

Para Primaria, el registro de preinscripción se abrirá del 3 al 13 de febrero, mientras que para Secundaria será del 9 al 27 de febrero. Respecto a los cambios de escuela, la dependencia informó que el trámite debe realizarse directamente en la institución a la que se desea trasladar al alumno, sujeto a la disponibilidad de lugares en el grado solicitado.