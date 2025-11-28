Unión de Padres de Familia detecta 22 casos de desvío de recursos en La Escuela es Nuestra en Coahuila
COMPARTIR
La organización reportó que la mayoría de las irregularidades se registraron en 2025 y que cada caso promedia 250 mil pesos
La Unión Nacional de Padres de Familia en Coahuila contabilizó 22 casos de presunto desvío de recursos del programa federal La Escuela es Nuestra entre 2024 y 2025, informó su titular, Francisco Javier Mancilla González.
Según explicó, este año se han presentado 14 denuncias, cada caso por un monto promedio de 250 mil pesos, y varias de estas turnadas a la Auditoría Superior de la Federación para la emisión de dictámenes, mientras que en otros expedientes los recursos ya fueron reintegrados.
TE PUEDE INTERESAR: Coahuila traza ruta para revisar obras con recurso de ‘La Escuela es Nuestra’
En 2024 se registraron alrededor de ocho irregularidades, principalmente en municipios con mayor población como Monclova, Torreón y Saltillo. Mancilla indicó que persisten fallas en la operación del programa y resaltó el papel de los comités de padres de familia para vigilar el uso de los recursos.
“Vamos a ir tratando estos asuntos a través de los comités de padres de familia en cada uno de los planteles educativos”, señaló.
TE PUEDE INTERESAR: Critica Coahuila que obras de ‘La Escuela Es Nuestra’ se realizan de forma precaria
El presidente destacó que la supervisión debe fortalecerse para evitar nuevos desvíos y garantizar que los fondos lleguen al mejoramiento de las escuelas. Consideró necesario mejorar la planeación y la aplicación de los apoyos para impedir que se repitan hechos como los registrados en San Pedro y otros municipios.
Añadió que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación y a los comités de contraloría de cada plantel revisar los casos y aplicar sanciones cuando exista responsabilidad.